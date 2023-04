Afaste-se, Paige Spiranac! Golf tem uma nova garota na cidade: a namorada de DeChambeau, Lilia Schneider

Macabou, Paige Spiranachá uma nova influenciadora de golfe na cidade, e o nome dela é Lília Schneider. Há rumores de que a estrela de mídia social de 20 anos está namorando VIDA Golfe rebatedor poderoso Bryson DeChambeaue suas fotos recentes estão chamando a atenção entre os entusiastas do golfe.

Schneiderque está atualmente em seu segundo ano na Marian University em Indianápolis, acumulou um crescente exército on-line de mais de 50 mil seguidores, que recebem regularmente atualizações da estrela sobre fotos glamorosas e dicas de golfe. Ela recentemente postou uma foto de si mesma em um minúsculo biquíni florido, legendando a foto sensual: “O oceano tem meu coração, e acho que meu cabelo também…”

Os fãs foram rápidos em comentar sobre o clique impressionante, com um deles escrevendo: “Estou cada vez mais impressionado com você a cada dia”. Outro engasgou: “Paige tem competição agora”, enquanto um terceiro disse: “A mais bonita de todas”, e um quarto comentou: “A verdadeira deusa do golfe”.

Schneidera estrela de está, sem dúvida, em ascensão, e OutKick relata que ela tem a chance de se tornar “a próxima grande influenciadora de golfe do Instagram”, como Spiranacque foi nomeado A “Mulher Mais Gostosa do Mundo” de Maxim ano passado.

No entanto, pode haver alguma rivalidade entre Schneider e Spiranacjá que este último tem carne com DeChambeau depois que o campeão do US Open de 2020 saltou para o LIV Golf no ano passado.

Paige briga com DeChambeau

Em declaração antes do Masters em 2022, Spiranac disse: “Tweets sobre Bryson são engraçados. É sempre, sim, ele é irritante e estranho, mas ele é bom no golfe. Nunca é apenas algo legal. Bryson recebe muita merda e meio que merecidamente.”

Apesar de qualquer drama potencial, SchneiderA popularidade do Golf entre os entusiastas do golfe não mostra sinais de declínio. O fato de ela estar namorando um dos maiores nomes do esporte, sem dúvida, elevará ainda mais seu perfil, principalmente com DeChambeau definido para competir no Masters em Augusta.

Ainda é cedo para Schneider, mas não há como negar que ela já causou um impacto significativo no mundo do golfe. Com sua aparência marcante e talento para o golfe, não é surpresa que ela tenha atraído uma legião de fãs.

Ainda não se sabe se ela pode igualar o nível de influência de Spiranac, mas uma coisa é certa: Schneider é uma força a ser reconhecida no mundo do golfe.