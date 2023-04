Afroman arquiva documentos para concorrer oficialmente à presidência em 2024

Nenhum candidato a presidente dos EUA vai queimar a campanha como esta… afroman está jogando seu chapéu no ringue e escolheu uma semana apropriada para torná-lo oficial.

O rapper acabou de preencher a papelada com a Comissão Eleitoral Federal necessária para concorrer ao mais alto cargo eleito de nosso país nas eleições de 2024.

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, o comitê presidencial de Afroman se chama “Joseph Afroman Foreman for President” e está concorrendo como independente. Sabemos que você estava pensando no Partido Verde, mas sem chance.