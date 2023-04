Alaba: Não escolhi Messi a Benzema, toda a seleção vota

zagueiro real madrid David elogia teve que explicar sua escolha de voto depois que foi revelado que ele se elegeu para Lionel Messi sobre seu companheiro de equipe de Los Blancos Karim Benzema para o Prêmio FIFA Best 2022.

O internacional austríaco foi forçado a explicar por que votou na estrela argentina antes do atacante francês, depois que ele foi alvo de reações injustificadas nas redes sociais.

“Em relação ao prêmio FIFA The Best: a seleção austríaca vota neste prêmio como um time, não eu sozinho”, Alaba disse à imprensa antes do duelo do Real Madrid com o Chelsea.

“Todos no conselho da equipe podem votar e é assim que se decide.

“Todo mundo sabe, principalmente Karim, o quanto o admiro e suas atuações e já disse várias vezes que para mim ele é o melhor atacante do mundo, e ainda é assim. Sem dúvida.”

O que aconteceu com a famosa cadeira branca?

O homem do Real Madrid também falou sobre a famosa cadeira branca que esteve envolvida em sua épica celebração de um Real Madrid gol contra PSG durante a última temporada da Liga dos Campeões.

“A comemoração foi por causa de uma situação muito especial”, Alaba disse.

“Posso confirmar que eles me deram a cadeira e eu a tenho em casa.”

Real Madrid e Chelsea voltam a se encontrar nas quartas de final

Como Real Madrid prepare-se para enfrentar Chelsea nas quartas de final da Liga dos Campeões, o zagueiro comentou sobre enfrentar o clube londrino na mesma fase em duas temporadas consecutivas.

“Não vamos subestimar Chelseasabemos que eles ainda têm um grande elenco”, disse Alaba.

“Eles são uma grande equipa e temos de estar concentrados, desde o primeiro minuto.

“Talvez com as mudanças que fizeram na semana passada, eles possam fazer alguma coisa. Não acho que terão medo.”