Tdestino do quartel-general do mais novo ramo militar dos Estados Unidos, o Força Espacial dos Estados Unidospermanece incerto, apesar da Trunfoda administração compromisso de baseá-lo no Alabama.

Enquanto dois robustos senadores republicanos, Tommy Tuberville e Kate Britte Secretário de Defesa dos Estados Unidos Lloyd Austinum nativo de Mobile e ex-aluno de Auburn, pode parecer influente o suficiente para persuadir o atual governo a manter o acordo, ainda não foi determinado.

O Alabama desempenhou um papel significativo na Espaço e aviação da América perseguições desde o início, apesar do destino incerto do quartel-general da Força Espacial. Embora o famoso primeiro voo de teste dos irmãos Wright tenha ocorrido em Kitty Hawk, Carolina do Norte, era uma antiga plantação de algodão fora de Montgomery que abrigou a primeira escola de aviação da América, iniciada pelo Irmãos Wrightque mais tarde se tornou MBase Aérea de axwell.

dr Wernher von Braun e sua equipe em Arsenal Redstone de Huntsville e Centro Espacial Marshall projetou e construiu os primeiros foguetes que permitiram à humanidade explorar o espaço. Sem o Saturno V foguete desenvolvido no cidade foguete, Neil Armstrong não teria sido capaz de dar seu pequeno passo histórico para o homem, nem teria havido um salto gigantesco para a humanidade.

O legado espacial do Alabama está em jogo enquanto a decisão do QG da Força Espacial se aproxima

Alabama produziu seis astronautasIncluindo Henry Hartsfieldo comandante da Descoberta do Ônibus Espacial donzela viajante; Jim Voss, o detentor do recorde de caminhada espacial mais longa até o momento, com 8 horas e 56 minutos; e Mae Carol Jemisona primeira mulher negra a ir ao espaço e participar do Programa de Treinamento de Astronautas da NASA.

Universidade de Auburn educado Ken Mattinglyque desempenhou um papel crucial na garantia da Apolo 13 os astronautas voltaram à Terra. O Centro Espacial Kennedy foi conduzido três vezes por diretores formados no Alabama: Richard Smith, tenente-general Forrest McCartney e James Kennedy. O telescópio espacial Hubble foi possível graças à liderança e direção de Jim Owennatural de McKenzie, Alabama, e ex-aluno de Auburn.

do AlabamaCentro de Vôo Espacial Marshall fornece 47.000 empregos e uma produção econômica total de mais de US$ 8,4 bilhões. Mais do que 80.000 trabalhadores da indústria aeroespacial na maior Condado de Madison sozinhos chamam o Alabama de lar, gerando centenas de milhões em receita tributária e impacto econômico.

O Biden administração pode decidir não localizar o Sede da Força Espacial no Alabama, mas os alabamianos acreditam que o estado é onde ele pertence. O Alabama já é parte integrante do Força Espacial, liderando, orientando, construindo, desenvolvendo e sonhando com o bem que pode fazer. “Você pode tirar a Força Espacial do Alabama, mas não pode tirar o Alabama da Força Espacial”, dizem os alabamianos.