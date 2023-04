Alec Baldwin manuseia espingarda no novo set de ‘Rust’

as primeiras fotos de Alec Baldwin no novo set de filmagem de “Rust” vazaram … e um o mostrou segurando uma espingarda.

Outra foto mostra o ator vestindo trajes do velho oeste ao lado de um cavalo apenas um dia depois que os promotores retirou as acusações de homicídio involuntário contra ele no 2021 matando de diretor de fotografia Halyna Hutchins é o primeiro “Rust” ambientado no Novo México. Diretor Joel Souza também foi ferido no tiroteio, mas sobreviveu.