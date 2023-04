Alec Baldwin retomará a produção do filme ‘Rust’ esta semana

Um porta-voz do filme disse à CNN que tudo estará de volta na quinta-feira no Yellowstone Film Ranch em Montana – um lugar destinado a honrar o legado de Halyna.

“Rust” originalmente começou a ser filmado no set no Novo México em 2021 antes de Halyna foi morto a tiros no set com uma arma de propulsão que Baldwin estava segurando. Diretor Joel Souza também foi baleado e ferido … levando a produção a uma parada brusca.