Alep Altera Comissão de Concurso e Edital deve Ser Lançado em Breve

O concurso Alep ( Assembleia Legislativa do Paraná) deve avançar em breve e sair do papel. Isso porque, a comissão organizadora, empresa responsável pelo andamento do certame, sofreu alteração.

O grupo também tem a função de escolher a banca organizadora. Apesar do edital ainda não ter data definidia, com a mudança, o documento deve avançar ainda mais.

Comissão do concurso Alep

Agora, a comissão está formada pelos seguintes nomes:

Presidente

Walquíria Wiziack Zauith de Pauli

Membros

Maria Joaquina Faria de Paula

Anderson Vilares Agibert Maia Airton Cesar Santin (novo membro)

Fábio José Brante

Daniela Vanzo Duarte

O órgão ainda fez questão de pontuar que o grupo será responsável por “acompanhar o processo administrativo de contratação de instituição para a realização do certame e fiscalizar o cumprimento do contrato firmado.”

Previsão de vagas do concurso Alep

Aguarda-se que o novo concurso Alep oferte 150 vagas. Apesar da relação de cargs ainda não terem sido divulgadas, o edital é esperado para 2023.

Sobre a seleção, tudo indica que os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva e etapa de títulos.

Quando aconteceu o último concurso Alep ?

O último concurso Alep aconteceu há mais de 40 anos. Diante disso, há extrema urgência para contratação de novos profissionais.

No que se refere ao novo certame, o deputado Alexandre Curi anunciou: “A realização do concurso público é uma necessidade para a eficiência da administração e para a melhor transparência da Casa. A realização deste concurso já era consenso dentro da Mesa Executiva que foi eleita para esse biênio e, hoje, pudemos anunciar publicamente essa decisão, por já termos vencido algumas etapas burocráticas e estarmos prontos para buscar uma instituição de ensino para, ainda esse ano, realizarmos a seleção de nossos novos servidores”.



A segunda secretária, deputada Maria Victoria, também reiterou a necessidade de contratação de servidores e destacou o longo período sem reposição de servidores. “Já faz 40 anos que não temos concurso público na Assembleia. E com o grande número de servidores com a possibilidade de se aposentar, é necessário repor essas vagas de efetivos que trabalham no dia a dia e contribuem com o funcionamento do Poder Legislativo”.

Outros concursos de Assembleias

O concurso ALE TO (Assembleia Legislativa do Tocantins) pode acontecer em breve. Novas informações foram repassadas pelo presidente da Casa, o deputado Amélio Cayres (Republicanos).

O deputado também esclareceu que os trâmites envolvendo o certame estão em processo de viabilização.

Sobre a oferta de vagas, espera-se 100 novas oportunidades. Vale pontuar também que o certame é esperado para 2024, mais precisamente, no segundo semestre.

Amélio esclareceu: “Já pedimos para elaborar (o concurso) e já veremos, se Deus quiser, a partir agora do meio ano seguinte. A nossa equipe já está trabalhando neste sentido para organizar”.

Quando aconteceu o último concurso ALE TO?

O último edital do concurso ALE TO aconteceu em 2005. Ao todo foram ofertadas 68 vagas em diferentes níveis de escolaridade: fundamental a superior.

Desde aquela época, as remunerações são atrativas. No ano em questão, os aprovados podiam receber remunerações acima de R$ 7 mil. O auxílio alimentação era de R$ 1.200.

O certame aconteceu em duas fases, sendo elas:

1ª Fase – Provas de conhecimentos (Objetiva para os cargos de nível Médio e Objetiva e Discursiva para os cargos de nível Superior), de caráter eliminatório e classificatório;

2ª Fase – Provas de Títulos, para os cargos de nível Superior

Alepi

O concurso Alepi ( Assembleia Legislativa do Piauí) pode acontecer em breve. Isso porque, o deputado estadual Franzé Silva, presidente da Casa, falou sobre realização e necessidade de edital.

Sobre o assunto, o deputado esclareceu que o número de servidores efetivos deverá aumentar em relação ao de comissionados, mas sem prejudicar os trabalhos da Casa Legislativa. “Não queremos uma descontinuidade nos serviços da Assembleia sempre que haja uma mudança de gestão, o que prejudica a Casa e a sociedade”, afirmou Franzé.

A comissão organizadora já está trabalhando de forma direta para escolha da banca organizadora. O deputado ainda deixou claro que bancas de renome estão sendo avaliadas para organizar o certame.