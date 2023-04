Alerta Geral: Brasileiros Ficam em Choque Após Anúncio da CNH Hoje (29/04)

Devido a vários fatores, uma pessoa pode se encontrar endividada, sofrendo inúmeras consequências. Em alguns casos, ele pode perder o direito a uma série de documentos, entre eles, a Carteira de Habilitação (CNH). Todavia, um alerta que acaba de sair: esta não é uma situação conhecida pela maioria dos motoristas do país, mas pode acontecer.

O alerta é que, quando as dívidas em aberto não são quitadas, elas podem se tornar uma ação judicial, e, consequentemente, o motorista pode perder sua CNH. Vale ressaltar que nestes casos, a dívida deve estar em aberto já a algum tempo. Por não haver uma negociação sobre o débito, o credor acaba entrando na justiça.

Desse modo, a pessoa endividada deve passar por um processo demorado para que perca a sua CNH. A justiça não bloqueia o documento de forma arbitrária. No início, deve haver uma negociação entre as partes relacionadas aos débitos em atraso. Esse processo leva algum tempo, depois de uma tentativa de acordo.

Se após a negociação feita o credor e o devedor não entrarem em um comum acordo, a empresa, se quiser, pode então entrar com uma ação na justiça. Em síntese, a pessoa endividada poderá então ter sua CNH bloqueada, além de outros documentos importantes expedidos por órgãos públicos.

Dívidas não pagas

O motorista pode perder sua CNH no caso de o credor solicitar, informando à justiça que neste caso, o bloqueio do documento pode ser utilizado para que ele possa ser ressarcido financeiramente. Aliás, podemos citar um tipo de dívida que pode levar a esta situação, como por exemplo, o não pagamento de pensão alimentícia.

Deve-se observar que neste caso, a pessoa só irá sofrer as consequências depois de uma decisão judicial. Isso se deve ao fato de que a CNH tem relação com o direito de ir e vir do cidadão. Ele pode utilizá-la em situações de trabalho ou de lazer. Portanto, de início, não se pode retirar estes direitos da pessoa.

Bloqueio da CNH

Existem diversas situações nas quais se pode bloquear a CNH. Podemos destacar fraudes envolvendo a obtenção do documento, fraude na troca de categoria, transferir CNH suspensa para outro estado da federação, acidente com vítima fatal, informar endereço falso ao Detran, e o bloqueio por decisão judicial.

Não existe um prazo específico para que a CNH fique bloqueada. Este tempo tem relação com as causas de seu bloqueio. Em situações de fraudes, o motorista pode reaver o documento no caso de comprovar que não há nenhum problema relacionado. Em caso de inadimplência, ele deve pagar a dívida.

O motorista não pode de maneira nenhuma dirigir com sua CNH bloqueada. Ele pode ter seu documento suspenso por até dois anos. Em situações mais graves, é possível o condutor ser impedido de dirigir por ter a sua carteira de habilitação cassada. Em algumas situações, ele deve ter que fazer um curso de reciclagem e receber uma multa.

Dessa forma, para que o motorista regularize sua situação, ele deve, primeiramente, ir a um Detran, para saber o que ocasionou o bloqueio de seu documento. Em alguns casos, ele precisa esperar por um período determinado, em outros, o condutor deve fazer o curso de reciclagem e receber a aprovação na avaliação.

E se o motorista não concordar com o bloqueio?

Se o motorista consultar o Detran e não concordar com o bloqueio de sua CNH, ele pode entrar com um processo administrativo contra o Detran. Se for necessário, é possível contar com a ajuda de um especialista em direito do trânsito. É preciso apresentar sua defesa prévia, e entrar com um recurso em primeira instância.



Para consultar o bloqueio da CNH, o motorista deve entrar no site do Detran, ou ir presencialmente ao órgão da cidade em seu município. Dessa maneira, é possível observar se o problema se deu após ter o documento suspenso, depois de um acidente com vítima fatal, suspeita de fraudes e dívidas em atraso com ação judicial.

Em conclusão, o motorista que deseja evitar o bloqueio de sua CNH deve ficar atento a algumas questões, como por exemplo, dirigir de maneira prudente, observar a legislação de trânsito e pagar suas dívidas em atraso. Ele não deve se envolver em acidentes fatais, e nem fraudar o documento.