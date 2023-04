ALERTA GERAL: Brasileiros no CRAS devem tomar providências IMEDIATAS – 19/04

Grande alerta. O “pente fino” do Bolsa Família começou em março e ainda segue excluindo as famílias que não se adequam às regras do programa social.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o objetivo é retirar o benefício das pessoas que não possuem a renda mínima para participação.

No entanto, o que muitas pessoas estão se perguntando é se será necessário receber a visita de um agente do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para atualização do cadastro.

Todavia, o beneficiário é quem deve comparecer ao CRAS do seu município para esclarecer as suas informações e realizar a atualização cadastral da família, conforme mensagem divulgada por meio do aplicativo Bolsa Família.

“Mensagem do Bolsa Família – Convocação Averiguação Unipessoal: Você precisa esclarecer informações do seu cadastro. Procure o setor do Cadastro Único na sua cidade se você realmente mora sozinho e atualize seu cadastro para evitar o bloqueio do seu benefício do Bolsa Família. Informe corretamente no seu cadastro todas as pessoas que moram com você.” Aplicativo do Bolsa Família

Pente fino do Bolsa Família

Desde o começo do ano, o Governo Federal está realizando a exclusão de beneficiários do Bolsa Família que não se adequam às regras do programa. Segundo o MDS, o foco está nas famílias unipessoais, compostas de apenas uma pessoa.

As pessoas que se cadastraram no Cadastro Único (CadÚnico) no segundo semestre de 2022 alegando ser de família unipessoal tiveram os seus cadastros excluídos do programa Bolsa Família em abril.

No entanto, o Ministério do Desenvolvimento Social afirmou que estas pessoas conseguem reativar o benefício, caso, de fato, atendam aos requisitos do programa. Para isso, precisam realizar a atualização cadastral no CadÚnico.

Assim, devem se dirigir ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) munido de CPF ou título de eleitor e o comprovante de residência até o dia 16 de junho. Quem realizou o desbloqueio em abril já poderá receber o benefício em maio.

De acordo com o ministro Wellington Dias, o prazo para desbloqueio pode variar entre 45 dias a 3 meses. Isso porque, tudo depende do nível de desbloqueio, demanda de beneficiários e número de profissionais atendendo.

Além disso, vale ressaltar que aqueles que não se apresentarem no CRAS até o prazo final terão o Bolsa Família bloqueado definitivamente. Assim, para voltar a receber o benefício, o cidadão voltará para o final da fila de espera do programa.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família – Abril

A Caixa Econômica Federal já começou a fazer os repasses do pagamento do Bolsa Família referente ao mês de abril. Desde o dia 14, as famílias já podem ter acesso aos recursos em suas contas, de acordo com o calendário oficial.



O cronograma é definido de acordo com o último número do NIS (Número de Inscrição Social) de cada beneficiário e a cada dia um novo grupo recebe a parcela. A seguir, confira o calendário completo deste mês:

Final de NIS 1: 14 de abril

Final de NIS 2: 17 de abril – ANTECIPADO! Disponível no dia 15 de abril

Final de NIS 3: 18 de abril

Final de NIS 4: 19 de abril

Final de NIS 5: 20 de abril

Final de NIS 6: 24 de abril – ANTECIPADO! Disponível no dia 22 de abril

Final de NIS 7: 25 de abril

Final de NIS 8: 26 de abril

Final de NIS 9: 27 de abril

Final de NIS 0: 28 de abril

Ademais, para receber o Bolsa Família, os beneficiários podem utilizar as agências da Caixa, lotéricas, correspondentes ou por meio do aplicativo Caixa Tem.

Vale ressaltar que o aplicativo Caixa Tem está disponível para todos os clientes e permite que os usuários acessem a sua conta social digital para recebimento dos benefícios sociais do governo.

Assim, através do app, é possível realizar transferências bancárias, Pix, pagamento de boletos, recarga de celular e também ter acesso a diversos serviços bancários.