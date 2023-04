Alerta geral! Detran/SC avisa sobre Golpe do falso desconto no IPVA

O Detran/SC avisa sobre o golpe do falso desconto no IPVA. O início do ano traz diversas obrigações, como o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), que é um tributo que incide sobre todos os veículos que circulam no território nacional.

É comum que muitos motoristas fiquem em busca de descontos ou facilidades no pagamento deste imposto. Logo, o que acaba por torná-los vítimas de golpistas que se aproveitam da situação.

Por isso, é preciso ficar atento para não ser enganado pelos golpistas. E consequentemente, evitar o prejuízo financeiro e os transtornos que envolvem a recuperação dos dados e das finanças roubadas. Portanto, veja mais detalhes sobre isso a seguir.

Detran/SC avisa sobre o golpe do falso desconto no IPVA

Então, muitos motoristas do estado de Santa Catarina, já foram vítimas desse crime. Segundo o Detran/SC, é preciso ficar atento à ação dos bandidos.

O golpe consiste em enviar uma mensagem de WhatsApp, e-mail ou SMS oferecendo um desconto no valor do imposto que pode chegar a até 50% do valor total.

Em seguida, a mensagem de texto apresenta um link que direciona a vítima para um site falso. Desse modo, solicita os dados do proprietário do veículo e do cartão de crédito, possibilitando o roubo das informações bancários do motorista.

Por isso, o cuidado deve ser maior nesta época para evitar prejuízos e constrangimentos maiores.

Como funcionam os principais golpes envolvendo o IPVA?

Além do golpe do falso desconto no IPVA, há outras formas de fraudes envolvendo a cobrança do imposto. Uma das mais comuns é o envio de boletos falsos pelo correio ou por e-mail. Em suma, que apresentam valores mais baixos que o real e induzem os motoristas a pagar para evitar a cobrança de multas e juros.

Ao fazer o pagamento, o motorista é surpreendido posteriormente com cobranças em aberto e com o risco de ter seu veículo apreendido.

Outra forma de golpe é a venda de serviços de vistoria veicular falsos. Muitas vezes os golpistas utilizam o nome de empresas conceituadas no mercado para prometer vistorias a preços abaixo do valor de mercado.

Porém, ao realizar o suposto serviço, a empresa “prestadora” acaba danificando o veículo propositalmente para criar problemas para o proprietário.

Em ambos os casos, o Detran/SC alerta que é preciso estar atento. Portanto, sempre se certificar de que se trata de uma cobrança legal, antes de fazer qualquer pagamento.



Você também pode gostar:

Dicas para evitar cair no golpe do falso desconto no IPVA

O Detran/SC orienta aos motoristas que tomem cuidado com as mensagens que recebem. Nunca clique em links recebidos por SMS, e-mail ou WhatsApp se não conhecer a fonte ou se não tiver certeza do que se trata. Os dados pessoais não devem ser fornecidos sem saber exatamente quem é o destinatário.

Além disso, em caso de dúvida sobre o IPVA, o motorista deve consultar o site do Detran do estado ou ir pessoalmente a um posto de atendimento. Aliás, a consulta pode ser feita pelo CPF do proprietário do veículo ou pela placa do veículo.

Outra dica importante é sempre desconfiar de descontos muito altos, como os prometidos pelos golpistas. Em um veículo que possua taxa de dez por cento de IPVA, receber um desconto de 50% não é crível, e isso deve ser motivo de alerta.

O que fazer caso tenha caído no golpe do falso desconto no IPVA?

Caso você tenha caído neste tipo de golpe, a primeira ação é entrar em contato com a operadora do seu cartão de crédito para cancelar a transação realizada pelo site falso.

Em seguida, é preciso fazer um BO ou Boletim de Ocorrência, para que as autoridades possam investigar o caso e reaver os valores roubados.

Além do mais, no caso de ter realizado o pagamento do IPVA, mas desconfiar da veracidade do boleto, o motorista deve entrar em contato com a Secretaria da Fazenda. Ou se puder, ir pessoalmente ao atendimento presencial para verificar a situação.

Como fazer para denunciar os golpes envolvendo o IPVA?

Caso perceba que está sendo vítima de golpe, será preciso que você faça a denúncia à polícia.

Essa denúncia pode ser feita pela central de atendimento, no telefone 181 ou pela Delegacia Eletrônica, no site do Detran/SC. Além disso, você também pode se encaminhar pessoalmente até uma delegacia mais próxima, para registrar a denúncia.

Fique esperto! Sempre desconfie de descontos muito altos. Para isso, entre em contato com o Detran/SC para tirar qualquer dúvida e nunca faça pagamentos sem saber exatamente do que trata.