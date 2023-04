ALERTA GERAL para os brasileiros cadastrados no CRAS acaba de sair HOJE (09/04)

Em março, o Bolsa Família registrou a saída de milhões de beneficiários através do pente fino. No entanto, com essas exclusões, muitos contemplados relataram o bloqueio de seus benefícios e estão em estado de alerta.

Por esta razão, os titulares bloqueados formaram grandes filas em pontos de atendimento do Cadastro Único (CadÚnico), como o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Nesse sentido, confira o alerta geral para os brasileiros que estão cadastrados no CRAS e todo o processo de bloqueio do Bolsa Família, o maior programa de assistência social do país.

CRAS: Beneficiários bloqueados do Bolsa Família

Somente no mês de março, 1,4 milhão de brasileiros foram retirados do Bolsa Família por não atenderem aos critérios do programa. Todavia, outras famílias foram prejudicadas com o bloqueio o benefício.

Em síntese, o Ministério do Desenvolvimento Social programou uma convocação dos contemplados na categoria unipessoal para a realização de uma atualização cadastral diante as suspeitas de irregularidade.

Porém, uma falha no procedimento teria bloqueado a parcela de março para beneficiários sem irregularidades. Devido a isso, na tentativa de resolver a situação, muitas famílias foram ao CRAS dos municípios.

Governo desbloqueia o benefício do Bolsa Família

Com o bloqueio precipitado dos benefícios, a pasta liberou um calendário de desbloqueio dos pagamentos suspensos do Bolsa Família. Até o último sábado (1º), os valores foram repassados aos titulares que tiveram o pagamento suspenso.

Além disso, é importante ressaltar que nos pagamentos referentes ao mês de abril, as famílias unipessoais serão convocadas para uma atualização cadastral, para que o benefício não seja novamente bloqueado.

Pente fino no Bolsa Família

O pente fino está sendo realizado desde fevereiro deste ano pelo Ministério do Desenvolvimento Social. A intenção é encontrar possíveis fraudes e evitar pagamentos indevidos a pessoas que não estão dentro das regras. Desse modo, famílias com indícios de irregularidades serão convocadas até o próximo ano.

Segundo a pasta, em muitos casos, para se manter no programa será preciso agendar a atualização do cadastro. Entretanto, este será um trabalho dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). Eles deverão fazer o agendamento e convocar os beneficiários. Cerca de 12 mil pessoas foram contratadas para reforçar o atendimento nesses locais.

Diante desses esforços, quem não comparecer será bloqueado no prazo de dois meses. Todavia, quem se dirigir ao local de regulamentação, o benefício continuará sendo pago normalmente. Contudo, se for constatado que o beneficiário não tem direito ao Bolsa Família, o pagamento será cancelado de forma imediata.



Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para entrar no programa, o cidadão deve ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico), e corresponder aos seguintes requisitos:

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 218,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Como se manter no Bolsa Família?

Além disso, como forma de as famílias se manterem na folha de pagamentos do Bolsa Família, será preciso:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para as crianças de 4 a 5 anos, e de 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Ademais, a família deve sempre manter atualizada o CadÚnico (pelos menos, a cada 24 meses).

Como consultar minha situação cadastral?

Para consultar a sua situação cadastral do CadÚnico, basta:

Acessar o aplicativo CadÚnico, disponível para Android e iOS; Acessar o site do CadÚnico; Presencialmente em qualquer CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).