ALERTA GERAL para os brasileiros com o WHATSAPP acaba de sair HOJE (01/04)

Muitos usuários do WhatsApp tem se preocupado com o surgimento de um novo código 737, no aplicativo de mensagens. Todavia, é comum que haja algumas transformações relacionadas às redes sociais e a maneira como as pessoas as utilizam. A comunicação se dá não apenas por palavras, mas por outros artifícios.

De fato, os usuários podem enviar para seus contatos e grupos do WhatsApp, mensagens através de emojis, imagens, vídeos, áudios e códigos. Dessa maneira, o código 737 tem chamado a atenção de várias pessoas, que não sabem muito bem o que ele significa, e, por essa razão tem ficado ansiosas e com dúvidas a respeito.

O código 737 ou em inglês, seven, three, seven, apareceu, a princípio no TIk Tok, através de influenciadores da plataforma de vídeos chinesa. Os números apareciam no final das publicações de seus usuários. Algumas pessoas entendiam o que o código significava em relação ao post publicado na rede social.

Analogamente, o código 737 tem sido bastante utilizado nas redes sociais, como o WhatsApp, pelos jovens de todo o mundo, e quer dizer boa noite, um tipo de despedida. Podemos citar como exemplo, “Durma bem 737”, “bons sonhos, 737”, ou a utilização do 737 sozinho no final da publicação nas plataformas.

Código 737 nas redes sociais

Após ser bastante utilizado primeiramente na rede social de vídeos Tik Tok, o código 737 então migrou para outras plataformas. Dessa maneira, é possível que várias pessoas já tenham se deparado com ele em seu dia a dia. Quem utiliza muito o WhatsApp tem grandes chances de tê-lo recebido através de seus contatos.

Ademais, é preciso observar que o código 737 não tem relação com a numerologia. É apenas uma maneira de se despedir de uma pessoa, desejando-a, por exemplo, uma boa noite. Estima-se que o sete, três, sete, se torne comum também na vida real, fora das redes sociais e utilizado em sua rotina, nas interações sociais.

Isso se deve ao fato de que muitas gírias e outros códigos, amplamente utilizados nas redes sociais, acabam passando do mundo virtual para o real. Vale ressaltar que o código 737 é apenas uma maneira de se comunicar. Atualmente, a mensagem tem sido utilizada basicamente por jovens.

A gíria numérica tem se tornado cada vez mais popular nas redes sociais, principalmente em países estrangeiros. Em síntese, muitas pessoas têm feito buscas para saber o que realmente o código 737 significa. No Google, por exemplo, houve um aumento de 4.700% na procura pela nova palavra chave.

Mensagem no WhatsApp

O código 737 é utilizado amplamente por pessoas mais novas em substituição às famosas carinhas, como por exemplo, um emoji com um rosto sorridente. O objetivo de sua utilização tem a ver com a expressão de um contentamento, elogio ou mesmo um carinho do remetente a seu contato nas redes sociais.

Como falado anteriormente, os usuários das plataformas utilizam o código 737 para se despedirem, como uma mensagem de boa noite. Com ele pode-se cumprimentar amigos, familiares, namorados e namoradas no início da noite, como uma gíria. Algumas pessoas o utilizam para dizer que está pensando no contato que está longe.

Como surgiu o código 737

O código 737 apareceu pela primeira vez na rede social de vídeos chinesa Tik Tok. A partir daí a gíria se viralizou na internet, migrando para outras plataformas de todo o mundo. Não se sabe realmente em qual vídeo ele apareceu primeiro, mas tem se tornado bastante comum para jovens entre 12 e 17 anos de idade.



Você também pode gostar:

Caso tenha dúvidas sobre como responder ao código 737, pode-se retornar a mensagem com outro 737, como, por exemplo, “Abraços 737”. Pode-se também enviar um emoji com uma carinha sorridente. Aliás, pode-se replicar utilizando um texto mostrando que a amizade, o afeto, é recíproco.

O código 737 se tornou um grande sucesso, uma moda quase instantânea. É uma novidade e uma forte tendência em 2023, que tem chamado a atenção de muitos usuários das redes sociais, como o WhatsApp. É uma maneira de se comunicar com amigos ou grupos da plataforma, de uma maneira mais descontraída.

Em conclusão, por se tratar de um mistério, para muitas pessoas, o código 737 pode se parecer com um enigma, uma mensagem que apenas certas pessoas podem conhecer. A comunicação das redes sociais mudam a todo momento, e ao que parece, a bola da vez é o código 737 que tem se espalhado pelo mundo através das redes sociais.