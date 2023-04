ALERTA GERAL PARA OS BRASILEIROS COM RECURSOS NO NUBANK HOJE (19/04)

Nos últimos anos, o Nubank vem se tornando uma das principais instituições financeiras do país. Com uma ampla gama de serviços oferecidos, a empresa atrai cada vez mais clientes, incluindo investidores. Então, as pessoas interessadas em aplicar seu dinheiro em produtos financeiros têm dúvidas: o investimento no Nubank tem tributação?

A instituição é realmente uma das mais requisitadas no momento. Talvez porque proporcione praticidade a toda gama de clientes, bem como produtos acessíveis. Na matéria que acaba de sair hoje, aqui no Notícias Concursos, esclareceremos as principais dúvidas sobre o assunto, entendendo de vez se o investimento no Nubank tem tributação ou não.

Nubank: Como funcionam os investimentos

O Nubank oferece alguns produtos de investimento, como o NuConta. Ele permite a realização de transferências, pagamentos e depósitos. Além disso, oferece uma opção de investimento em renda fixa, conhecida como RDB (Recibo de Depósito Bancário). Sem contar que a instituição conta com o serviço de investimento em ações, através do aplicativo da corretora Easynvest, que foi adquirida pelo Nubank em 2020.

Investimento no Nubank tem tributação?

Como citado, o NuConta é uma conta digital que permite a realização de vários serviços, incluindo o investimento em renda fixa, conhecido como RDB (Recibo de Depósito Bancário). O RDB é um tipo de investimento em que o cliente empresta dinheiro ao banco, que, em troca, oferece uma rentabilidade pré-acordada.

A tributação do RDB segue a mesma lógica da tributação de outros investimentos em renda fixa, como o Tesouro Direto e CDBs. Os rendimentos são tributados pelo Imposto de Renda, de acordo com a tabela regressiva da Receita Federal.

A alíquota varia de 22,5% a 15%, dependendo do prazo de investimento. Além disso, o investimento também está sujeito ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Este incide apenas sobre o valor dos rendimentos no caso de resgates feitos em prazos menores que 30 dias.

Tributação do investimento em ações

O Nubank oferece o serviço de investimento em ações, através do aplicativo da corretora Easynvest. Essa tributação também segue uma lógica diferente da tributação de renda fixa.

Neste caso, os investidores são tributados apenas no momento da venda das ações. O imposto devido é de 15% sobre o lucro obtido na venda das ações, sendo que as operações realizadas em bolsas de valores estrangeiras têm alíquota diferenciada, de 20%.

Maneiras de investir no Nubank



Abaixo, listamos algumas opções gerais de como você pode investir usando o Nubank. Veja só:

Nubank Investimentos

A fintech oferece a opção de investimentos em sua plataforma, que permite aos clientes investir em diferentes tipos de ativos financeiros. Você pode acessar uma plataforma de investimentos do Nubank por meio do aplicativo e escolher os produtos que melhor atendem às suas necessidades financeiras.

Nubank NuConta

A NuConta é uma conta digital oferecida pelo roxinho que permite aos clientes fazer depósitos, transferências, pagamentos e investimentos em RDBs (Recibo de Depósito Bancário). Estes são produtos de investimento de renda fixa com emissão do Nubank.

Tesouro Direto

A instituição permite que seus clientes invistam em títulos públicos do Tesouro Direto, emitidos pelo Governo Federal e consideram investimentos de baixo risco. Você pode acessar a plataforma por meio do aplicativo do roxinho e escolher os títulos que deseja investir.

Fundos de Investimento

O Nubank também oferece a opção de investir em fundos de investimento por meio de sua plataforma. Os fundos de investimento tem a gestão de profissionais, oferecendo diversificação de ativos e estratégias de investimento.

Lembre-se de que investimentos envolvem riscos e é importante fazer uma análise cuidadosa de suas necessidades financeiras, tolerância ao risco e objetivos antes de investir. Recomenda-se sempre a busca pela orientação de um profissional de finanças ou consultor de investimentos qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Nubank no Reclame Aqui

Reclame Aqui é um site de reclamações de consumidores no Brasil onde os clientes podem apresentar queixas e comentários sobre diversas empresas. Assim, quanto à fintech, as informações são relativamente boas. Sua pontuação total é de 8.3 em 10. Cerca de 99,7% das reclamações tiveram o atendimento imediato.

Ademais, 76,8% dos clientes voltariam a fazer negócio com o banco. Então, para finalizar, a nota dada pelo consumidor é de 7.32.