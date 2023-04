ALERTA GERAL para os brasileiros desempregados acaba de sair HOJE (13/04)

Atenção, brasileiros que estão desempregados! Imagine a situação de um cidadão que está desempregado, procura um trabalho, encontra, envia os seus dados para o suposto empregador e descobre que foi vítima de um golpe. Casos como este estão se tornando cada vez mais comuns. Trata-se do “golpe do falso emprego”, que está vitimando milhares de pessoas em todas as regiões do país.

Na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver que, conforme informações da plataforma Linkedin, a fraude ocorre porque alguns criminosos estão se fazendo passar por empregadores em seu sistema. Eles também costumam usar nomes de grandes empresas de maneira fraudulenta apenas com o objetivo de fazer a vítima acreditar que o perfil é realmente verdadeiro.

Nesse sentido, é importante que os desempregados fiquem em alerta. No processo, os criminosos costumam oferecer grandes salários e pouco trabalho. A ideia é justamente fazer com que várias pessoas se interessem pela suposta vaga. Depois de entrar em contato, a quadrilha pede para que o cidadão envie vários dados pessoais. Boa parte das vítimas não chega a desconfiar que se trata de uma fraude, e acaba caindo no golpe.

Alerta para desempregado: Dicas para fugir do problema

O Linkedin preparou uma espécie de cartilha para que os cidadãos possam se livrar das chances de cair na fraude. Afinal de contas, como é possível descobrir se uma oferta de emprego é ou não verdadeira? Veja abaixo:

Desconfie do pedido de envio de dados

A solicitação de envio de dados é um ponto que deve deixar o candidato desconfiado. Sobretudo quando o cidadão ainda está no processo de seleção, não é comum que empresas solicitem o envio de informações como número da conta bancária por exemplo. Também é muito pouco provável que elas solicitem o envio de algum dinheiro.

Desconfie dos altos valores

Por mais que uma promessa de emprego com a indicação de alto salário possa ser quase irresistível para quem está desempregado, é importante desconfiar dos altos valores. Normalmente, as empresas não destacam altos salários em anúncios, e muito menos bônus por antecipação.

Uma dica importante para analisar se um anúncio é verdadeiro, é checar a ortografia da mensagem. Normalmente, golpistas cometem alguns erros no texto. Qualquer mínimo detalhe como este pode ser suficiente para que o cidadão perceba que se trata de um golpe.

Segundo o Linkedin, também é importante que o cidadão pesquise sobre a empresa ou sobre o empregador que está buscando o contrato. Em uma pesquisa mais apurada, o cidadão poderá até mesmo buscar contato com outras pessoas que também realizaram aquele mesmo tipo de cadastro.

Desemprego no Brasil

O aumento no número de golpes no Brasil é uma situação que está preocupando as autoridades de segurança. Quando a fraude é voltada para um público ainda mais vulnerável, como é o caso dos desempregados, a preocupação se torna ainda maior.



Você também pode gostar:

Dados mais recentes obtidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a taxa de desemprego no Brasil subiu para 8,6% no trimestre terminado em fevereiro.

Embora seja o melhor resultado para os meses de dezembro-janeiro-fevereiro desde 2015, houve um aumento de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Com base nos números, é possível entender que existem mais de 9 milhões de desempregados no Brasil. São pessoas que não estão encontrando nenhum tipo de sustento para sobreviver, e que mesmo diante desta situação, ainda podem se tornar alvos preferenciais de golpes.

Crescimento dos golpes

O crescimento no número de fraudes, no entanto, não atinge apenas os desempregados. Nos últimos meses, há casos de novas fraudes envolvendo também aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, usuários do Pix e até mesmo pessoas em situação de pobreza e extrema-pobreza que recebem o Bolsa Família.