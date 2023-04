ALERTA GERAL para os brasileiros que utilizam o PIX

O Banco Central anunciou recentemente que o PIX passaria por algumas alterações. A saber, as mudanças estão relacionadas às suas regras, especificamente na área de limites. Segundo informações da autarquia, agora os usuários podem transferir todo o limite diário de sua conta.

Anteriormente, os usuários do PIX só podiam transferir até o valor limite estipulado pelo sistema. Assim, caso a pessoa tivesse o limite diário de R$ 3.000, por exemplo, e sua cota fosse no valor de R$ 1.000, seria necessário realizar três transações para conseguir enviar todo valor. No entanto, após a mais recente mudança, o limite pode ser alterado a qualquer momento pelos usuários.

Limite do Pix e suas alterações

Primeiramente, é importante destacar que tanto os bancos tradicionais como os digitais já oferecem em suas plataformas a função de ajuste de limite do Pix. Os usuários podem utilizar a função por meio do aplicativo do banco ou internet banking, no computador.

Banco do Brasil

Os clientes do Banco do Brasil podem ajustar o limite do Pix de forma rápida no aplicativo. Para isso, basta acessar o aplicativo e clicar em “Meus limites” e, em seguida, clicar em “Personalizar limites Pix“. Logo após, escolha entre o ajuste do limite diário, noturno ou mensal. A redução é feita automaticamente, no entanto, o aumento precisa passar por uma aprovação do banco. A análise pode demorar até 24h.

Bradesco

Para alterar o limite, basta clicar na área Pix e, em seguida, clique na opção “Limites Pix”. Os ajustes podem ser feitos tanto na conta corrente como na conta poupança. Após escolher os valores, basta confirmar a solicitação.

Caixa

O ajuste de limite na Caixa também é bem rápido. Para isso, basta clicar na opção “Pix” e, em seguida, clicar em “Meus limites”. Após os valores serem alterados, basta clicar em “Confirmar” para finalizar o procedimento.

Itaú

Para ajustar o limite na plataforma do Itaú, basta clicar em “Pix” e, em seguida, clicar em “Meus Limites”. Por meio do aplicativo, o usuário pode ajustar o limite entre contas, contatos de pessoas físicas jurídicas. Feito o ajuste, basta clicar em “Confirmar” para finalizar o procedimento.

Santander

O limite pode ser ajustado clicando no ícone “Pix” e, em seguida, em “Meus Limites Pix”. Tanto os limites entre contas próprias e terceiros podem ser alterados. Faça o ajuste e para finalizar, clique em “Salvar”.

Nubank



Para ajustar o seu limite no Nubank, basta clicar na “Área Pix” e, em seguida, selecione a opção “Configurar Pix”. Por meio do aplicativo, os usuários podem adicionar pessoas na “Lista de Confiança” e assim realizar o procedimento com mais segurança.

Pagbank

O limite do Pix pode ser ajustado no Pagbank de forma simples e rápida. Basta clicar em “Perfil” e selecionar a opção “Meus limites”. Feito isso, clique em “Transferências Pix” e em seguida, clique em “Mais opções”. Ajuste o limite em “Solicitar ajuste de limite diário”. Por fim, clique em “Confirmar” para encerrar.

Nubank alerta clientes sobre golpes do PIX

O Nubank é um dos bancos digitais mais utilizados do país. Por meio da fintech, os clientes podem desfrutar de diversas ferramentas, como o PIX, que se tornou o meio de transação mais utilizado pelos brasileiros na atualidade.

No entanto, muitos criminosos têm aproveitado o recurso do PIX para aplicarem golpes nos clientes do Nubank. Para isso, os golpistas criam um falso aplicativo para efetuarem pagamentos por meio de QR Code, geralmente disponibilizado em estabelecimentos comerciais.

Além disso, um novo golpe do Pix relacionado ao Carnaval tem feito muitas vítimas. Nos últimos dias, os golpistas têm enviado links via SMS, contendo um questionário que, após ser preenchido, deve ser encaminhado para outros contatos e, dessa forma, o valor de R$ 500 seria depositado na conta do cliente, em comemoração ao Carnaval.

A saber, o Nubank tem alertado os seus clientes frequentemente por meio do seu blog sobre os cuidados que devem ter para que não caiam em golpes. De acordo com o banco digital, o cliente não deve fornecer seus dados pessoais quando solicitados por SMS ou links duvidosos. Os golpistas têm utilizado o nome de “Nu Investimento” para convencerem os usuários de que se trata de uma notificação da fintech, portanto, toda atenção é necessária.

Caso o cliente tenha clicado no link e preenchido o questionário, é necessário entrar em contato com a equipe do Nubank imediatamente. Além disso, para garantir ainda mais segurança e a proteção dos seus dados, o indicado é que entre em contato com SOS Nu, plataforma que contém as devidas orientações para acontecimentos como esse.