ALERTA GERAL para quem deseja se aposentar pelo INSS acaba de sair HOJE (02/04)

Após a Reforma da Previdência em 2019, a idade mínima para se aposentar no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) passou a ser alterada anualmente, bem como o tempo de contribuição exigido pelo instituto. No entanto, embora os limites de idade tenham sido alterados, as regras de transição amenizam esse impacto aos contribuintes que já estavam próximos de se aposentar.

Desse modo, é de extrema importância que os cidadãos que desejam se aposentar em 2023 estejam atentos quanto às novas regras do benefício. Lembrando que cada modalidade da aposentadoria possui um limite de idade diferente.

Idade mínima para se aposentar em 2023

De acordo com as novas regras, a idade mínima para se aposentar em 2023 é de:

58 anos de idade e 30 anos de contribuição: para mulheres; e

63 anos de idade e 35 anos de contribuição: para os homens.

Como já mencionado, essa idade está sendo elevada gradativamente, até que em 2031 a idade mínima será de 62 anos para mulheres e, em 2027 será de 65 anos para homens. Lembrando que a aposentadoria por idade mínima é válida apenas em casos em que o segurado tenha pelo menos 30 anos de contribuição.

Simulação da aposentadoria do INSS

Principalmente, é importante que os brasileiros que desejam se aposentar estejam atentos ao tempo que lhes restam para poder solicitar o benefício. Isso pode evitar atrasos na concessão do seu pagamento.

A saber, o INSS oferece diversos serviços por meio da plataforma “Meu INSS”, como a calculadora que simula o tempo que resta para o recebimento da aposentadoria. Assim, por meio do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), a ferramenta consulta os dados do trabalhador e realiza a simulação do pagamento do seu benefício.

É importante salientar que o cidadão deve verificar se todas as informações constadas no Extrato Previdenciário CNIS estão corretas, para evitar qualquer tipo de erro na realização do cálculo.

Passo a passo de como simular o tempo que resta para receber a aposentadoria do INSS?

O procedimento é simples e pode ser feito por meio do seu celular. Confira abaixo o passo a passo:

Entre no aplicativo Meu INSS; Clique em “Do que você precisa?” Escreva “Simular aposentadoria”; Confira ou altere os dados, como a data de nascimento ou os vínculos (é só clicar no lápis); Escolha a opção “Recalcular”; Pronto, o sistema vai indicar a simulação gratuita da aposentadoria.

É válido destacar que o resultado da simulação pode ser baixado em PDF. A calculadora indica o resultado com base na soma da idade e tempo de contribuição.



Como solicitar o benefício pelo “Meu INSS”?

Além da simulação, a aposentadoria pode ser solicitada pelo sistema Meu INSS. Portanto, veja como fazer:

Acesse a plataforma “Meu INSS”; Entre no seu login e toque na opção “Pedir aposentadoria”; Na sequência, selecione a modalidade de aposentadoria desejada; Feito isto, responda o questionário solicitado; Após preencher as informações, anexe os documentos exigidos; Informe o seu CEP e os dados bancários; Verifique as informações e confirme caso tudo esteja correto; Por fim, clique em avançar.