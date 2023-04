ALERTA IMPORTANTE para os brasileiros dentro e fora do CADÚNICO HOJE (15/04)

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é uma ferramenta importante para as famílias de baixa renda. Assim, elas têm acesso a programas sociais, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Minha Casa Minha Vida. Mas, como se inscrever no CadÚnico 2023 de forma rápida?

Na matéria de hoje do Notícias Concursos, explicaremos tudo o que você precisa saber para ter acesso aos benefícios que o Governo Federal oferece. É possível conseguir desconto na conta de luz, isenção das taxas de concursos, entre muitas outras coisas. Portanto, quem quer saber como se inscrever no CadÚnico 2023, basta ficar atento nas linhas abaixo.

Leia mais: ESTE é o passo a passo do cadastro único para programas sociais do Governo Federal

O que é o CadÚnico?

O Cadastro Único é um banco de dados mantido pelo Governo Federal que reúne informações sobre as famílias de baixa renda do país. Ele foi criado para facilitar o acesso a programas sociais e para permitir que o governo conheça melhor a realidade dessas famílias.

Quem pode se inscrever no Cadastro Único?

Podem se inscrever no Cadastro Único as famílias que possuem renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa, ou renda mensal total de até três salários-mínimos. Além disso, é necessário que a família resida em um município onde o CadÚnico esteja disponível.

Como se inscrever no CadÚnico 2023?

A inscrição no Cadastro Único pode ser feita de duas maneiras: presencialmente ou pela internet.

Inscrição presencial

Para se inscrever presencialmente, basta procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência. No CRAS, você será atendido por um agente social que irá orientá-lo sobre o processo de inscrição. É importante estar munido dos seguintes documentos:

RG ou CPF de todos os membros da família;

Certidão de nascimento ou casamento de todos os membros da família;

Comprovante de residência;

Comprovante de renda.

Inscrição pela internet

Para se inscrever pela internet, basta acessar o site do Cadastro Único e preencher o formulário de inscrição online. Vale lembrar que, para se inscrever dessa forma, a família necessita ter um responsável maior de 16 anos que possua um CPF válido.

Veja também: CadÚnico: opção de “saída voluntária” do Cadastro Único pretende regularizar cadastros…



Você também pode gostar:

Documentação necessária para inscrição no CadÚnico

Independentemente do tipo de inscrição escolhida, é interessante que a família tenha em mãos todos os documentos necessários. Além dos documentos já mencionados, é bom ter em mãos:

Carteira de trabalho;

Título de eleitor;

Comprovante de escolaridade;

Carteira de habilitação;

Comprovante de despesas com aluguel ou prestação de imóvel.

Importante ressaltar que os documentos exigidos podem variar de acordo com a sua região ou município.

Importância do documento

A importância do comprovante de cadastro no CadÚnico destaca-se nos seguintes pontos:

Acesso a programas sociais – Como citado, participar dos programas sociais do Governo Federal só é possível após a família se cadastrar no sistema;

Comprovação de renda e vulnerabilidade social – O comprovante é um documento que comprova a vulnerabilidade social das famílias cadastradas. É utilizado para verificar a situação socioeconômica da família em situações como solicitação de isenção de impostos e tarifas, concessão de benefícios em programas habitacionais, entre outros;

Verificação de informações pelo gestor do órgão – O documento é utilizado pelo gestor do órgão do programa para verificar as informações cadastrais das famílias e garantir a seleção correta e atendimento aos critérios de elegibilidade dos programas sociais.

Como conseguir o comprovante de cadastramento no CadÚnico?

Após realizar o cadastro, é possível obter o comprovante de cadastramento no próprio CRAS. Basta solicitar o documento e o atendente responsável irá imprimi-lo para você.

Caso prefira, também é possível obter o comprovante pela internet. Para isso, é necessário acessar o site do Ministério da Cidadania e clicar em “Consulte seu cadastro”. É preciso informar o número do NIS (Número de Identificação Social) e a senha do CadÚnico. Se você não tiver a senha, rapidamente conseguirá gerá-la na mesma página. Após fazer o login, basta clicar em “Imprimir comprovante”.

É importante lembrar que o comprovante de cadastramento no CadÚnico tem validade de até seis meses. Por isso, é necessário atualizá-lo após passar esse tempo, sempre que houver mudança na composição familiar ou na renda.

Para atualizar o cadastro, é preciso comparecer ao CRAS novamente e levar os documentos que comprovem as mudanças ocorridas. Após a atualização, imprime-se o comprovante de cadastramento novamente, sendo possível o uso para acessar os programas sociais do governo.