Alerta: Nova Frente Fria Pode Reduzir as Temperaturas no Brasil

Segundo informações do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) uma nova passagem de uma frente fria pode derrubar as temperaturas e provocar grandes chuvas em parte do país.

Nova frente fria pode derrubar as temperaturas em parte do Brasil

De acordo com informações oficiais, a frente fria seguida por uma massa de ar frio pode provocar intensas chuvas em regiões como Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) informa que meteorologistas explicam que essa frente fria pode atingir parte do Brasil.

Por que nem todas as frentes frias derrubam as temperaturas?

Algumas frentes são oriundas do Oceano, no entanto, quando entram em contato com a umidade, perdem força e, portanto, não influenciam as temperaturas.

Contudo, a frente fria anunciada pode impactar o país por ser o resultado de uma massa de ar vinda do Extremo Sul da América do Sul, explica o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

Região Sul

Segundo informações do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), três estados podem ser atingidos pela frente fria que pode ocorrer no decorrer desta semana.

A previsão abrange o Sul do Paraná, o Norte Catarinense e o Planalto Sul. Além disso, a região dos Aparados da Serra também pode ser atingida pela frente fria.

Uma geada pode ocorrer na região do Sul na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. A região metropolitana de Porto Alegre (RS) também pode ser impactada por temperaturas baixas.

Região Sudeste

A massa de ar frio pode avançar pela região Sudeste, trazendo pancadas de chuva para São Paulo, informa o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Entretanto, após a passagem da massa de ar frio, as temperaturas em São Paulo começam a cair de forma gradativa.

Destaque para Minas Gerais



Já na região de Minas Gerais, o frio deve atingir o sul do estado, trazendo chuvas e quedas nas temperaturas. Apenas no final da semana, os especialistas apontam uma previsão para a elevação das temperaturas.

Triângulo Mineiro e Zona da Mata

De acordo com informações do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), no Triângulo Mineiro, as temperaturas podem cair próximo do final de semana. Na região da Zona da Mata, a queda pode ser brusca, chegando a uma temperatura mínima de 12°C.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro também pode sentir as quedas da temperatura na próxima semana. Visto que parte do estado pode ser atingida por chuvas intensas, de acordo com as informações do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

Além disso, a divulgação oficial destaca que o Espírito Santo pode ser atingido por nebulosidade, mas não tanto pela queda nas temperaturas.

Já a região centro-oeste do país, pode ter temperaturas em queda. Principalmente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Além disso, Goiás também pode sentir uma queda nas temperaturas nos próximos dias.

Mato Grosso do Sul e Distrito Federal

A previsão, de acordo com a divulgação oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), é que no Mato Grosso do Sul, intensifiquem as chuvas, já em Cuiabá, a previsão é de quedas nas temperaturas. O Distrito Federal deve sentir esse impacto de forma leve, com uma pequena queda na temperatura.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia

O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) destaca que os dados oficiais são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que é um órgão do próprio ministério e representa o Brasil desde 1950, na Organização Meteorológica Mundial (OMM).

De acordo com definição oficial, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) tem uma estrutura ampla com sede em Brasília. Além disso, o órgão possui 10 Distritos de Meteorologia (DISMEs) distribuídos nas capitais do Brasil.