ALERTA: Novas Regulamentações para o Bolsa Família e o Auxílio Gás

Bolsa Família e Auxílio Gás devem ganhar novos beneficiários, além de ter aumento nos valores. Assim, esses benefícios devem passar a atender mais famílias, além de ter milhões de cortes após o pente fino aplicado nos cadastros.

Dessa forma, se você está inscrito nestes programas assistenciais, pode ter uma surpresa ao receber seu benefício de abril. E para ajudar você a compreender as mudanças, trouxemos muitas informações sobre o assunto. Além disso, vamos mostrar um panorama completo sobre os números do Bolsa Família e Auxílio Gás de abril.

Bolsa Família e Auxílio Gás: mudanças em abril

O Bolsa Família e o Auxílio Gás referentes ao mês de abril já estão sendo pagos desde o dia 14. E o pagamento deve continuar até a próxima sexta-feira (28). Então, nesta última data, recebem os beneficiários com o número final de inscrição social (NIS) 0.

Como você sabe, o Bolsa Família e o Auxílio Gás possuem calendários de pagamento simultâneo. Assim, o segundo é pago a cada 2 meses na mesma data que o primeiro para as famílias beneficiárias. A saber, uma mudança significativa nestes benefícios assistenciais para o mês de abril são os novos valores.

Isso porque desde o mês passado, março, o Governo passou a oferecer um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos às famílias. Esse adicional foi batizado de “Benefício Primeira Infância” e deve ser pago a 8,9 milhões de crianças em abril, 17 mil a mais do que em março, segundo o Governo.

Já o Auxílio Gás também deve ter valor novo em abril: R$ 110, o que corresponde a 100% do custo de um botijão de 13 kg, também segundo o Governo. Ademais, de acordo com os números do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, 5,9 milhões de famílias receberão a ajuda no mesmo dia em que recebem o Bolsa Família.

Números do Bolsa Família e Auxílio Gás de abril batem recorde

Segundo dados divulgados pelo Governo, o valor médio do Bolsa Família em abril deve ser de R$ 670,49, o que é o maior da história do programa. Isso graças ao adicional de R$ 150 por criança e ao valor em dobro do Auxílio Gás, que foi mantido em caráter permanente pelo Governo Lula.

Além disso, a partir de junho, o Governo vai pagar outro adicional às famílias beneficiárias. Desta vez, um extra de R$ 50 irá para cada membro com idade entre 7 e 17 anos.

Quem tem direito a esses benefícios?

Bolsa Família e Auxílio Gás são benefícios assistenciais que se destinam à parcela mais carente da sociedade. Dessa forma, as famílias que os recebem devem atender a esses critérios:

Estão inscritas no CadÚnico;

Possuem renda mensal igual ou inferior a R$ 218 por pessoa;

Além disso, também são exigências para a concessão destes benefícios:

Manter a frequência escolar para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

Fazer acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento de peso e altura de crianças de 0 a 6 anos;

Manter a caderneta de vacinação em dia.



Você também pode gostar:

Também estão aptos a receber o Auxílio Gás os beneficiários do BPC, além de famílias inscritas no CadÚnico com renda igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 651) por pessoa.

Para se inscrever no Bolsa Família e Auxílio Gás, é preciso se dirigir até o CRAS da cidade com os documentos dos membros da família em mãos, além de comprovantes de renda e endereço.

Onde receber Bolsa Família e Auxílio Gás?

Os beneficiários destes programas podem movimentar os valores pelo Caixa Tem. Ou ainda, sacar nas Casas Lotéricas e caixas eletrônicos e postos de autoatendimento da Caixa.

A saber, os beneficiários do Bolsa Família e Auxílio Gás têm até 120 dias para retirar o dinheiro. Após esse prazo, os recursos retornam para os cofres públicos.