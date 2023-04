ALERTA RELEVANTE: Novas Medidas para Brasileiros Endividados Disponíveis A PARTIR DE HOJE (23/04)!

O crédito para negativado é uma modalidade de crédito voltada para pessoas que estão com restrição no cadastro de pessoa física, popularmente conhecido como “nome sujo”.

Sendo assim, na matéria que acaba de sair hoje, você poderá ver que o empréstimo para negativado é um produto financeiro voltado para consumidores que estão com seus nomes negativados nos birôs de crédito do Brasil, como SPC e Serasa, por exemplo.

Um empréstimo para negativado é oferecido por muitas instituições financeiras de forma totalmente online. Para realizar uma solicitação é necessário buscar por uma instituição que ofereça essa modalidade, o que geralmente não abrange grandes bancos.

Tipos de crédito

O tipo de crédito oferecido pela instituição financeira também deve ser avaliado. Uma das ofertas mais comuns de crédito para negativados é o consignado, por exemplo.

Na modalidade de crédito consignado, a dívida é parcelada e os descontos ocorrem diretamente na folha de pagamento do trabalhador. Além disso, o consignado também pode ser liberado para aposentados e funcionários públicos.

Essa é uma maneira simples e eficiente de crédito para negativados, pois o pagamento está garantido. Por isso, a modalidade de crédito consignado tem os juros mais baixos do que a modalidade de crédito pessoal.

O empréstimo com garantia também é uma forma de crédito para negativados. Visto que é possível oferecer como garantia para a instituição financeira, um imóvel ou um veículo, por exemplo.

Dessa maneira, o pagamento da dívida está atrelado a manutenção do bem, já que caso o pagamento não ocorra, a instituição poderá se apropriar da garantia. Entretanto, se não possuir nenhum tipo de renda formal ou nenhum bem para oferecer como garantia, é necessário buscar por um empréstimo pessoal para negativados.

Cuidado com golpes

Primeiramente, é válido ressaltar que existem muitas modalidades de golpes envolvendo empréstimos. Portanto, não faça nenhum tipo de depósito com antecedência, sob a promessa de obter o valor que precisa na sua conta.

Faça simulações em sites de diferentes empresas do ramo financeiro. Algumas instituições financeiras oferecem créditos para negativados com juros muito elevados. Entretanto, a comparação pode lhe auxiliar a adquirir uma dívida com o menor custo efetivo total possível.

Analise as taxas de juros

Considere as taxas de juros cobradas pela empresa de pagamento, bem como, qual é a reputação da instituição financeira e o que ocorre em caso da inadimplência. Feito isso, é necessário inserir as parcelas dentro do seu processo financeiro atual.



De forma geral, as instituições financeiras permitem a simulação dos empréstimos por parte do interessado, sendo assim, faça o seu cadastro e o seu login para obter clareza sobre as possibilidades oferecidas.

Ainda que o empréstimo seja fornecido para negativados, a instituição financeira pode restringir a aprovação por conta de outros fatores. O score do cliente pode estar baixo por conta da situação atual. Entretanto, algumas empresas analisam o seu histórico de pagamento, o valor do débito negativado, os bens que possui, entre outros pontos.

Antecipação do FGTS e do 13º

Além das possibilidades citadas quanto ao empréstimo negativado, é possível também solicitar um empréstimo do FGTS. Muitas instituições financeiras oferecem para o cliente a possibilidade de antecipar o valor do Saque do FGTS, referente ao saque-aniversário e pagar uma taxa de juros relativamente baixa.

A antecipação do FGTS pode ser viável para quem está com restrição no seu CPF, já que o FGTS funciona como uma garantia. Além disso, o valor não será descontado mensalmente e sim no saldo do FGTS.

Outra possibilidade vantajosa para o negativado é antecipar o valor do 13º salário, já que é uma possibilidade de crédito liberada para quem não está com o score elevado. Entretanto, faça um comparativo quanto a taxa de juros, já que essa modalidade de empréstimo também possui uma cobrança diferenciada de juros entre as instituições financeiras.