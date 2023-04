ALERTA RELEVANTE PARA OS MOTORISTAS BRASILEIROS – LANÇADO HOJE (27/04)

Cuidado motorista! Hoje passaremos algumas informações e detalhes sobre que fazer vídeo dirigindo pode render multa pesada.

Um dos principais fatores que causam acidentes de trânsito no mundo é o uso do celular ou aparelhos eletrônicos durante o ato de dirigir.

Isso acontece porque a atenção precisa estar toda voltada para o trânsito, e quando os motoristas pegam um aparelho para gravar vídeos, fazer chamadas ou qualquer outra ação, a atenção precisa ser dividida, o que pode acabar resultando em acidentes graves de trânsito.

Acontece que essa prática, além de ser muito perigosa, ainda pode acarretar multas pesadas.

Gravar vídeo dirigindo é uma prática que pode causar graves acidentes de trânsito. Muitas pessoas não sabem, mas essa é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, e pode acarretar uma multa de R$293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os motoristas devem ter consciência de que essa prática é extremamente perigosa, pois ao dirigir e gravar vídeos ao mesmo tempo, divide a atenção e pode-se perder o controle do veículo. Ainda há a possibilidade de causar acidentes com terceiros, gerando assim indenizações e processos judiciais.

Além disso, é importante lembrar que isso é uma grave irresponsabilidade, uma vez que se pode tornar um exemplo para terceiros. Por isso, é essencial conscientizar-se dos perigos da gravação de vídeo enquanto dirige.

Ademais, é importante enfatizar que os acidentes de trânsito são responsabilidade de todos os envolvidos, principalmente do motorista que comete a infração de gravar vídeo enquanto dirige. Portanto, é fundamental respeitar as leis de trânsito e zelar pela segurança de todos nas vias públicas.

Quais são as consequências que podem ser geradas ao gravar vídeos e dirigir ao mesmo tempo?

Conforme já dito anteriormente, dirigir e usar um aparelho para gravar vídeos ao mesmo tempo, podem gerar muitas consequências ruins, e além da multa pesada, vale a pena ressaltar algumas outras.

A distração causada pela gravação pode levar a acidentes graves. O motorista pode perder a noção do tempo e espaço, bem como a concentração no trânsito, aumentando o risco de colisões e atropelamentos. Dessa forma, colocando em risco a própria vida e de todos ao seu redor.



Pode comprometer a qualidade do video pela instabilidade do veículo, interferência sonora e pela obrigação de segurar o celular ou outros equipamentos de gravação. Em resumo, a gravação enquanto se dirige deve ser evitada a todo o custo, para garantir a segurança de todos.

Como dirigir de maneira correta para evitar multas e a perda da CNH?

Quando se trata de dirigir, muitos motoristas podem acreditar que as regras de trânsito não são tão importantes assim. No entanto, respeitar as normas é fundamental para manter a sua segurança e evitar multas e a perda da CNH.

Para começar, é importante ter conhecimento sobre as principais infrações de trânsito. Excesso de velocidade, uso do celular enquanto dirige, estacionamento irregular, não usar cinto de segurança e avançar o sinal vermelho são algumas das principais causas de multas e perda de pontos na CNH.

Para evitar essas infrações, é preciso estar sempre atento e respeitar as normas e sinalizações de trânsito. Conduza o veículo em velocidade adequada e mantenha uma distância segura dos outros veículos. Nunca use o celular enquanto dirige e sempre use o cinto de segurança. E claro, se for dirigir, não tome bebidas alcoólicas.

Além disso, mantenha sempre a documentação do veículo e da CNH em dia, e caso ocorra alguma infração, pague o valor da multa e, se necessário, faça a defesa prévia para evitar pontos na CNH ou uma possível suspensão.

Por fim, vale ressaltar que a educação no trânsito começa com você. Respeite as regras e faça a sua parte para contribuir para um trânsito mais seguro e tranquilo. Lembre-se: dirigir é uma responsabilidade e deve encarar com seriedade e comprometimento.

Agora que você já sabe tudo sobre as multas e as consequências de gravar vídeos dirigindo, e já sabe como dirigir conscientemente. Siga nossas dicas para evitar acidentes e não ter problemas no trânsito!