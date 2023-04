Alex Baena denuncia Fede Valverde à polícia após incidente pós-jogo

Vjogador ilarreal Alex Baena Acredita-se que tenha relatado Fede Valverde à polícia espanhola, depois de ter sido supostamente agredido pelo uruguaio Real Madrid x Villarreal sábado à noite.

Os dois meio-campistas se enfrentaram no Estádio Santiago Bernabéu, com Valverde acredita-se que tenha perfurado irmãos pois estava zangado com os comentários que o espanhol teria feito durante uma partida anterior.

Alex Baena fica com a maçã do rosto inchada após soco de Fede Valverdeo bar da praia

Villarreal decidiu não apresentar queixa enquanto clube, deixando o assunto nas mãos do irmãosque tinha a opção de apresentar queixa à polícia ou ao comité de competição do futebol espanhol ou a ambos.

Segundo Onda Cera, ele optou por fazê-lo com a polícia, fazendo-o em uma delegacia de Castellón na tarde de domingo.

O que isto significa é que está a ser aberto um processo penal e não um processo desportivo. Portanto, não haverá sanção esportiva para Valverdea menos que uma reclamação também passe pelo comitê de competição.

Isso porque eles não entram em assuntos que não contam no relatório do árbitro, como foi o caso deste incidente.

“Villarreal jogador Alex Baena foi agredido ontem à noite a caminho do ônibus do time após a partida contra Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu”, começou um comunicado do clube.

“Dada esta situação, o jogador decidiu apresentar a queixa correspondente contra o agressor na polícia nacional.

“Villarreal rejeitar qualquer ato de violência e acredita firmemente na versão do nosso jogador e irá apoiá-lo durante todo este processo.”

O que aconteceu entre Alex Baena e Fede Valverde?

Aqueles próximos a Fede Valverde não estão negando que ele acertou o Villarreal jogador, mas eles estão alegando que irmãos fez um comentário sobre os problemas do uruguaio com sua companheira, Mina Boninoque temia um possível aborto espontâneo no início do ano.

Felizmente, nenhum aborto espontâneo ocorreu e houve um final feliz para essa história para o casal.

Mas, aqueles próximos Valverde afirmam que irmãos fez um comentário feio sobre essa situação durante a partida da Copa del Rey entre Villarreal e Real Madrid em janeiro.

irmãosporém, tem se defendido nas redes sociais, dizendo que é falso que ele tenha dito tal frase para Valverde.

“Estou muito triste com a agressão que sofri após a partida e surpreso com o que estão falando sobre mim”, escreveu.

“É totalmente falso que eu disse o que eles estão alegando.”