Alex Pereira descarta chances de título de Khamzat Chimaev após UFC 287: ‘Nem vou falar dele’

Alex Pereira não quer perder tempo falando sobre Khamzat Chimaev como peso médio.

A poucos dias de sua primeira defesa como campeão dos médios do UFC, uma revanche contra Israel Adesanya na luta principal do UFC 287, neste sábado, em Miami, Pereira dispensou Chimaev como um fator na hierarquia dos médios.

“Quem quer que o UFC coloque contra mim depois dessa luta, estarei disposto e pronto”, disse Pereira no media day do UFC 287. “Falando sobre [Paulo Costa] ‘Borrachinha’ and [Robert] Whittaker, eu os respeito. Não os vejo falando mal de mim, querendo se promover. Chimaev fugiu de todos.

Chimaev, que venceu Kevin Holland em uma luta peso catch de 180 libras em sua mais recente aparição no UFC para melhorar para 12-0 no MMA, criticou Pereira momentos após a vitória do campeão sobre Adesanya no UFC 281. Pereira disse que se ofereceu para enfrentar Chimaev em uma luta dos meio-pesados ​​em janeiro devido ao curto espaço de tempo, mas “Chimaev não queria”.

Chimaev disse recentemente que poderia finalizar o brasileiro no “primeiro round, primeiro minuto” se eles lutassem.

“Não estou perdido como ele”, disse Pereira na quarta-feira. “Chimaev, nem vou falar sobre ele.”

Pereira ainda tem que fazer o trabalho em Miami antes de pensar em seus próximos competidores, mas ele parece ter descartado uma possível mudança para a divisão de 205 libras em um futuro próximo.

“Sou um cara pesado, sou um cara grande, mas todo o meu trabalho foi feito nessa categoria”, disse Pereira. “Era [two pounds] mais pesado no kickboxing e sabemos que isso faz a diferença, mas quero fazer história nessa categoria. Eu já disse isso muitas vezes antes. Meu corpo me diz quando é hora de ganhar peso, mas estou me sentindo ótimo agora.”