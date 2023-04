Alex Pereira divulga primeira declaração após derrota por nocaute no UFC 287 para Israel Adesanya

Alex Pereira está bem após a derrota por nocaute no UFC 287.

Pereira sofreu o primeiro revés de sua carreira no octógono no sábado, na luta principal do UFC 287, caindo nas mãos de Israel Adesanya no final do segundo round para perder o título dos médios do UFC para seu rival de longa data. No domingo, Pereira postou sua primeira resposta à derrota, agradecendo aos torcedores e garantindo aos torcedores que ele está saudável após a primeira derrota por nocaute de sua sequência no MMA. Pereira também postou um vídeo nos bastidores de uma troca de respeito pós-luta entre os dois ex-kickboxers que se tornaram campeões de MMA.

Confira essa declaração abaixo.

Estou aqui apenas para avisar que estou bem! Quero agradecer a minha família, minha equipe e todas as pessoas que estão me apoiando durante minha jornada. Agora é só descansar e continuar com os planos que já estão em andamento. Graças a Deus pic.twitter.com/xU4nELWPBj — Alex “Poatan” Pereira (@AlexPereiraUFC) 9 de abril de 2023

Estou aqui apenas para dizer que estou bem! Quero agradecer a minha família, minha equipe e todas as pessoas que estão me apoiando durante minha jornada. Agora é só descansar e continuar com os planos que já estão em andamento. Graças a Deus

A próxima jogada de Pereira ainda está no ar. Embora a série entre ele e Adesanya esteja empatada com uma vitória cada no MMA – e Pereira está vencendo por 3-1, incluindo seus dias de kickboxing – o presidente do UFC, Dana White, insinuou no sábado que um movimento de até 205 libras pode ser o próximo para “Poatan”. Outros, no entanto, pediram a marcação de uma luta da trilogia de MMA para acabar com a rivalidade entre Pereira e “The Last Stylebender” para sempre.