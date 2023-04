Alex Pereira reage a ‘criança’ Israel Adesanya zombando de seu filho após nocaute no UFC 287: ‘Eu não faria o mesmo’

Israel Adesanya finalmente conseguiu sua vingança, nocauteando seu rival de longa data Alex Pereira no UFC 287 para recuperar o título dos médios no último sábado em Miami. Adesanya fez várias comemorações na jaula visando Pereira, como atirar flechas nele, e até zombou do filho de “Poatan”.

O filho de Pereira, de 12 anos, assistia à luta ao lado da jaula e viu o pai ser brutalmente nocauteado no segundo round da luta principal. Momentos após a finalização, Adesanya apontou para ele antes de cair no tatame, imitando a mesma comemoração que a criança fez após a segunda vitória de seu pai no kickboxing anos antes no Brasil.

Pereira divulgou um vídeo em sua página no YouTube abordando a derrota e dizendo que não teria feito o mesmo se estivesse no lugar de Adesanya.

“Honestamente, eu não faria o mesmo”, disse Pereira. “Posso jogar com ele como sempre joguei. Já brinquei com ele, mas não sei, é outra criança. Não sei quais eram os sentimentos dele. Ele estava aguentando isso há sete anos e eu vi a alegria dele depois do nocaute. Esse era o sonho dele. Esse era o sonho dele e ele conseguiu, mas estamos comparando ele com uma criança que tinha 5 anos na época, né?

“Eu não tenho essa mente. Eu posso provar porque hoje ele está com 12 anos e antes da luta eu vi que ele estava sendo influenciado por outras pessoas, às vezes ele até dava algumas entrevistas e alguns repórteres perguntavam [my son], ‘Você vai fazer isso de novo?’ e ele riu. Ele é uma criança e acha isso engraçado.

“Eu o derrubei [at UFC 281], ganhei o cinturão, e meu filho quis fazer a mesma coisa lá em cima. Eu disse a ele: ‘Não, pare, não faça isso. Fique aqui, não faça nada. Sou um cara consciente de tudo que estou falando aqui, e não faria isso. Se ele fez e se sentiu melhor assim, ok, é um alívio que ele teve. E se ele achar que é melhor para ele, ok, isso não vai mudar nada para mim.”

Os rivais dos médios se encontraram nos bastidores após a luta e tiveram uma conversa muito respeitosa. Adesanya mencionou seu desejo de voar para o Brasil e possivelmente treinar com ele para aprender seus chutes. Pereira disse não saber “se é real” ou não, mas está aberto a encontros no futuro.

“Se vamos treinar juntos ou não, é com ele. Estou sempre disposto a ser bom com todos”, disse Pereira. “Tenho certeza que esses chutes são muito bons, machucam. Ele sabe disso. Eu vejo uma luta lá no terceiro round ali, dificilmente ele chegaria até o final, talvez não passasse do terceiro. Estou disposto a fazer qualquer coisa. Eu quero ser bom com todos. Não tenho rivalidade com ninguém. Não sou rival de Adesanya. Ele não tinha vencido nenhuma luta [against me] e ele teve esse sentimento. Talvez hoje depois de ter uma vitória sobre mim talvez ele mude de ideia. Se mudar, vai ser legal.”

Pereira disse que se sentiu “muito bem” e “dominando a luta ali, machucando-o” antes da finalização no UFC 287, e o resultado não prova que Adesanya seja “melhor” que ele no MMA. O placar agora é de 1 a 1 no UFC, com Pereira sendo de 2 a 0 nas regras do kickboxing.

O lutador brasileiro não revelou planos para o futuro e se está considerando uma mudança definitiva para meio-pesado a seguir, mas prometeu “voltar mais forte do que nunca”.

“Ele sabe o quanto eu o estava machucando, e foi isso que fiz no treinamento”, disse Pereira. “Fiz nos treinos tudo o que esperava fazer na luta. Estava funcionando muito bem. Ele sendo encurralado, dizer que foi estrategicamente, que ele estava esperando ali e eu caí nas armadilhas dele, não acredito nisso. Acredito que ele foi melhor do que eu naquela noite. Ele se sentiu encurralado e estava dando socos e acertou e eu estava fora.