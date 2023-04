Alex Pereira suspeita que o ‘ego’ de Israel Adesanya esteja fazendo com que ele cometa um erro na revanche imediata do UFC 287

No que diz respeito ao UFC 287, Alex Pereira concorda com o técnico de Israel Adesanya.

Em fevereiro, o técnico de longa data de Adesanya, Eugene Bareman, disse ao MMA Fighting que gostaria que o ex-campeão esperasse mais tempo antes de partir para uma revanche imediata contra Pereira, que nocauteou Adesanya com uma barragem no quinto assalto para capturar o peso médio do UFC. campeonato no UFC 281 em novembro passado.

Mas Adesanya não quis esperar. A revanche está marcada para sábado no UFC 287 em Miami – e Pereira teria ficado do lado de Bareman se ele fosse um membro de sua equipe.

“Se ele estivesse no meu time, eu diria a ele: ‘Cara, não faça essa luta agora’”, disse Pereira no UFC 287 media day na quarta-feira. “Ele teve uma carreira brilhante, mas viu que não tem sucesso contra mim, então eu definitivamente o aconselharia a não fazer essa luta agora. Lute uma ou duas vezes e depois volte e tente novamente.”

A questão, Pereira supôs, é que talvez Adesanya seja quem faz a última chamada na academia Bareman’s City Kickboxing na Nova Zelândia.

“Acho que ele é o homem no comando, aquele que diz: ‘Eu quero isso e pronto’”, disse Pereira. “Não sei. Não é como eu, Glover [Teixeira], e a equipe. Conversamos sobre as coisas. Você tem que orientar o seu atleta, porque se alguém perguntar a um lutador de verdade se ele quer lutar com alguém, ele sempre vai dizer que sim. Mas às vezes não é o [right] momento.

“É por isso que você deve ter uma equipe onde as pessoas se entendam. Esqueça o ego e as coisas vão funcionar. Glover e eu conversamos muito. Ele tem muita experiência e eu definitivamente o ouço. Acho que Adesanya não ouviu. Tenho certeza que muitas pessoas importantes disseram a ele para não fazer isso, mas ele tem a palavra final. É o ego dele como lutador, mas tudo bem, vamos lá.”

No final, “Poatan” sente que o UFC 287 será seu último confronto com o talento nigeriano se vencer no sábado, considerando que ele vai melhorar para 4-0 sobre Adesanya em dois esportes diferentes.

“Vencendo agora, acho que nunca mais o verei”, disse Pereira.