Alexander Volkanovski e Robert Whittaker fazem cosplay como ‘Stone Cold’ Steve Austin e Hulk Hogan após a fusão UFC-WWE

Alexander Volkanovski e Robert Whittaker podem estar se preparando para dar o salto para o wrestling profissional.

Na segunda-feira, a empresa controladora do UFC, Endeavor, fechou um acordo para comprar uma participação majoritária na World Wrestling Entertainment (WWE), com planos de combinar as duas promoções em uma entidade de esportes e entretenimento de capital aberto. Espera-se que as duas empresas continuem operando independentemente uma da outra, mas isso não impediu que vários lutadores do UFC jogassem seus nomes no ringue para um evento cruzado. Na quarta-feira, Volkanovski e Whittaker deram um passo adiante, vestindo-se como os ícones da WWE “Stone Cold” Steve Austin e Hulk Hogan para uma esquete na FOX Sports Australia.

“Irmão, quero que você me ouça e me escute bem”, disse Whittaker, representando Hogan. “Irmão, quando estou falando, você me olha nos olhos. Já estou na WWE.”

“E esse é o resultado final!” acrescentou Volkanovski. “Porque Stone Cold e o Hulk disseram isso.”

A sátira abordou a fusão UFC-WWE e quando o apresentador perguntou quais lutadores poderiam se dar bem na WWE, eis como os dois lutadores do UFC responderam:

“Que tal o desrespeito?” disse Volkanovski. “Estamos bem aqui, na sua presença, com roupas e tudo, e você vai me perguntar quem vai ser o melhor [in the] WWE? Eu vou te dizer que seremos os melhores. E esse é o ponto principal, porque Stone Cold disse isso!

“Ouça-me bem, irmão”, continuou Whittaker. “Tenho perguntado a todos os hulkmaníacos por aí: ‘Quem seria o melhor?’ Roberto Whittaker! Isso é o que eles disseram, irmão. Eles me olharam nos olhos e disseram: Robert Whittaker!

“E isso não é tudo, porque o Hulk tem algo mais para vocês”, acrescentou Volkanovski, momento em que Whittaker se levantou e rasgou a camisa, a la Hulk Hogan, enquanto Volkanovski andava disparando a saudação dupla do pássaro.

Todo o esquete foi feito de forma divertida e pode ser um sinal do que está por vir com a nova ordem mundial em esportes de combate e entretenimento.