Alexander Volkanovski x Yair Rodriguez luta pela unificação do título marcada para o UFC 290 em julho

Alexander Volkanovski tem como objetivo mais uma vez colocar seu cinturão peso-pena em jogo durante a Semana Internacional da Luta do UFC.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram ao MMA Fighting que uma luta entre Volkanovski e o campeão interino Yair Rodriguez está em andamento para o UFC 290, que acontece no dia 8 de julho na T-Mobile Arena em Las Vegas. A Fox Sports Australia relatou pela primeira vez que a luta estava sendo discutida para o evento. Acordos verbais estão em vigor para a luta pela unificação do título.

Volkanovski entra no octógono em território desconhecido – vindo de uma derrota após perder na decisão para o campeão peso leve Islam Makhachev no UFC 284 em fevereiro. “The Great” está invicto até 145 libras no UFC, enquanto tenta defender seu título pela quinta vez. Volkanovski derrotou Max Holloway pela terceira vez no UFC 276, que encerrou a Semana Internacional da Luta em julho de 2022.

Rodriguez entra na luta com duas vitórias consecutivas e três das últimas quatro. Em sua aparição mais recente, “El Pantera” parou Josh Emmett por finalização no segundo round do UFC 284 para se tornar o campeão interino dos penas.