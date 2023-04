Ali Wong e Bill Hader não são mais apenas rebotes um do outro, oficialmente um item

Comediano Ali Wong e Bill Hader se separou no início do ano passado, antes que alguém soubesse que eles estavam namorando. Ambos haviam acabado de terminar seus respectivos relacionamentos quando o romance começou, tornando-se o “rebote” um do outro.

Hader, 44, conversou recentemente com colisor sobre o que ele planeja fazer após a quarta temporada de “Barry.” Ele fez ondas ao mencionar sua namorada durante um discurso retórico sobre não ter férias suficientes.

“Minha namorada e eu estávamos descobrindo que não tenho férias há 10 anos”, disse Hader. “Eu fui com ela para São Francisco, mas isso realmente não conta. Então, vou tirar férias.”

Os representantes de Hader confirmaram que ele estava realmente falando sobre Wong, um área da baía nativo, segundo Página Seis.

Eles supostamente se separaram no final de 2022 porque ambos estavam “ocupados”, então parece que suas agendas abriram ou eles simplesmente não conseguiram ficar separados.

Tudo fica bem quando termina bem

Wong, 40, teve um divórcio amigável de Justin Hakuta em 2022 após oito anos de casamento e duas filhas. Eles são pais e estão em boas condições.

Hader terminou com Anna Kendrick mais ou menos na mesma época e com data anterior Rachel Bilson.

Seu relacionamento com Kendrick também terminou em bons termos, então não espere nenhum drama quando se trata da história de amor de Wong e Hader.

Hader era casado com Maggie Carey de 2006 a 2018. Ele compartilha três filhas com o diretor de cinema.