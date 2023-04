Alienígenas entre nós? Altos funcionários da inteligência dos EUA discutem OVNIs em histórico briefing de segurança

Toficiais de inteligência dos EUA, incluindo o Diretor de Inteligência Nacional Avril Hainesdiretor da CIA William Burnse Gen. Paul Nakasonediretor da Agência de Segurança Nacional (NSA), reuniu-se no Base da Força Aérea Wright-Patterson em Ohio para um briefing de segurança nacional na sexta-feira. O Comitê Permanente de Inteligência da Câmara também esteve presente, e tanto o Rep. Mike Turner (R-OH) e Membro do Ranking Jim Himes (D-CT) descreveu o evento como “histórico”.

O objetivo do briefing era garantir que os oficiais de inteligência estivessem informados sobre as atividades ocorridas em Wright-Patterson, que abriga o Centro Nacional de Inteligência Espacial (NSIC) e Centro Nacional de Inteligência Aérea e Espacial (NASIC). Ambos os centros estavam entre os itens abordados durante o briefing de sexta-feira. O mandato recentemente expandido do Congresso para o NASIC na área de OVNIs, ou “UAPs”, como são frequentemente chamados hoje, abreviação de “fenômenos aéreos não identificados”.

O briefing também abordou outros assuntos de segurança nacional, como o balão espião chinês que sobrevoou os EUA em fevereiro, o conflito em andamento na Ucrânia e o recente UAP avistamentos.

Esses tópicos estavam entre os assuntos de segurança nacional discutidos em documentos confidenciais que recentemente vazaram online pelo aviador de 1ª classe. Jack Teixeira. A presença da liderança de várias das principais agências de inteligência do país em um evento em Wright-Patterson foi um desenvolvimento único.

O deputado Turner expressou preocupação com os documentos confidenciais que vazaram online, afirmando: “O que é realmente importante para nós é obter os fatos sobre isso. Está muito claro que o Departamento de Defesa não estava fazendo o que deveria fazer, mesmo no monitoramento acesso a documentos classificados”. Ele também criticou o Departamento de Defesa por não rastrear a localização do aviador de 1ª classe Jack Teixeira.

“A própria denúncia criminal indica que eles sabiam que poderiam rastrear para onde esse indivíduo estava indo”, disse Turner. “E mesmo assim, eles falharam em dar seguimento a isso.”

O Pentágono está revisando a segurança e os procedimentos do DOD

Em resposta ao recente vazamento de documentos, o Pentágono lançou uma “revisão abrangente da segurança, programas, políticas e procedimentos do DOD”. Subsecretário de Defesa para Inteligência e Segurança, Ronald Moultrieconduzirá a revisão, juntamente com John Shermandiretor de informações e Michael B. Donleyo diretor de administração e gestão.

A revisão será realizada nos próximos 45 dias e visa fornecer conclusões e recomendações iniciais sobre como o Departamento pode garantir a proteção de informações classificadas.

Em uma entrevista, o deputado Himes destacou a importância do briefing, afirmando: “Não me lembro de o comitê ter feito algo assim.” O briefing ocorre em um momento em que a segurança nacional é de extrema preocupação, e as autoridades de inteligência estão trabalhando para garantir a segurança do país.