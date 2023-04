Aljamain Sterling: ‘Mal posso esperar para ir lá e pegar aquela medalha de ouro e enfiar na bunda de Henry Cejudo’

Aljamain Sterling praticamente ouviu de tudo durante seu reinado de dois anos como campeão peso-galo do UFC.

Enquanto as críticas vêm junto com um trabalho de alto nível, o nativo de Nova York de 33 anos lidou com um bombardeio de negatividade – em grande parte sem culpa própria – desde que conquistou o título do UFC depois que Petr Yan foi desqualificado por explodir ele com uma joelhada ilegal que encerrou sua luta em 2021. Com o tempo, Sterling começou a desenvolver pele de couro e ele efetivamente aceitou seu papel vilipendiado, o que lhe permitiu ignorar em grande parte as flechas verbais constantemente disparadas contra ele.

Uma voz particularmente alta nos últimos dois anos foi o ex-campeão de duas divisões Henry Cejudo, que retornará da aposentadoria para desafiar Sterling pelo título no evento principal do UFC 288. Quase imediatamente depois de pendurar as luvas em 2020, o medalhista de ouro olímpico no wrestling acessou a mídia social e seu próprio canal no YouTube para oferecer análises e sua própria marca de comentários ferventes, principalmente sobre lutas e lutadores em sua antiga casa até 135 libras.

“Não há animosidade, não quero que isso saia dessa maneira. Não estou tentando forçar nada. Eu não estou tentando fingir nada [but] o cara fala muito”, disse Sterling sobre Cejudo em entrevista ao MMA Fighting. “Sentei-me à margem e falei tanta merda e critiquei todo mundo. Sem desrespeito, mas é quase como o que Khabib [Nurmagomedov] fez. Quando Khabib se aposentou, ele começou a se tornar muito mais vocal e não era vocal de uma forma muito humilde ou respeitosa, eu sinto e não sei se ele fez isso intencionalmente ou não percebeu o jeito que era saindo.

“Henry está fazendo isso, mas acho que é muito intencional e deliberado e alguém precisa dar um tapa na cara dele. Felizmente, ele está realmente voltando, então eu serei o cara que vai bater na cara dele.”

A saída de Cejudo do peso-galo veio no momento em que a ascensão real de Sterling estava começando, então os dois nunca tiveram a chance de se cruzar. Verdade seja dita, Cejudo não passou tanto tempo com 135 libras durante sua carreira no UFC e sua luta pelo título veio depois que ele venceu TJ Dillashaw quando o ex-campeão peso galo fez uma tentativa malfadada de ganhar um segundo título em 125 libras.

Sterling não pode deixar de apontar que a aposentadoria de Cejudo precipitou confrontos potencialmente mais difíceis contra uma linha assassina de lutadores no peso galo, que estavam todos ansiosos por uma chance pelo título, assim como ele chamava isso de carreira.

“Eu faço minha lição de casa e não tiro nada de Henry, ele venceu os caras que eles colocaram na frente dele, a mesma coisa que eu consegui fazer e esse é o jogo de luta”, explicou Sterling. “Isso é tudo que você pode controlar, mas vou dizer que ele definitivamente se esquivou de uma bala quando saiu porque haveria assassino após assassino vindo atrás dele e caras quase com o dobro de sua altura e isso é uma grande diferença.

“Eu realmente acho isso, não quero dizer que ele não foi testado, mas ainda não sabemos o que ele pode fazer nesta divisão e acho que serei o verdadeiro [measuring stick] para ver onde ele está. Vamos ver porque se eu fizer as coisas que acho que podem fazer com ele, acho que ele pode pensar em voltar para 125 [pounds] ou simplesmente se aposentar novamente, desta vez para sempre.

Ao longo de sua carreira no UFC, Sterling se definiu amplamente como um tremendo grappler com quedas rápidas e fluidas e, sem dúvida, um dos melhores jiu-jitsu brasileiros da história da divisão peso-galo.

Enquanto isso, Cejudo é medalhista de ouro olímpico em 2008 no wrestling, que foi derrubado apenas uma vez durante sua carreira no UFC, acertando 14 das 15 tentativas de queda contra ele. No papel, o wrestling de Cejudo poderia servir como o empate final contra um grande grappler, mas Sterling zomba da ideia de que ele não será capaz de marcar quedas em sua luta.

“Eu prevejo derrubar Henry três ou quatro vezes nesta luta”, disse Sterling. “Eu realmente faço. Acho que quando eu colocar minhas mãos nele, ele vai perceber que o que as pessoas dizem sobre mim é verdade. Eu sou um cara maior. Eu tenho o alcance mais longo, os membros mais longos e tudo o que preciso fazer é travar minhas mãos. Se eu travar minhas mãos, é uma situação ruim para se estar.

“Mal posso esperar para ir lá e pegar aquela medalha de ouro e enfiar no rabo dele e dar a ele um belo ‘L’ por seus esforços.”

Mais do que tudo, Sterling está infinitamente curioso para ver como fica Cejudo depois de três anos afastado, porque não é fácil voltar depois de tanto tempo afastado e fazê-lo aos 36 anos.

Houve um punhado de lutadores capazes de voltar e vencer lutas monumentais depois de passar anos longe das competições, mas Sterling acredita que o retorno de Cejudo difere de muitos desses exemplos.

“Eu pretendo ir lá e mostrar a ele que a ferrugem do anel é uma coisa real e o tempo do pai é invencível”, disse Sterling. “Você não pode sentar lá e tirar três anos de folga e depois sair do sofá e pensar que todo mundo vai ser como Jon Jones e ter essa curva atlética espetacular. A diferença entre ele e Jon Jones e ele e [Georges St-Pierre]são os caras que eles estão lutando quando voltaram.

“Sem desrespeito a ninguém, Ciryl Gane é muito atlético, mas o cara não sabe lutar. Vamos apenas chamá-lo do que é. [Michael] Bisping contra GSP, esses caras treinaram uns com os outros. Há uma razão pela qual GSP estava bem em lutar contra Michael Bisping, ao contrário de qualquer outro peso médio por aí.

No que diz respeito ao retorno de Cejudo, Sterling espera que seu retorno termine de maneira muito diferente de Jones ou St-Pierre, que venceram campeonatos após longas dispensas.

“Agora, sim, Cejudo está tentando voltar e fazer a mesma coisa – a diferença é que ele não está lutando contra alguém que não sabe lutar”, disse Sterling. “Ele não está lutando contra alguém que não pode atacar. Ele está lutando contra um cara completo que provavelmente será o cara mais perigoso contra o qual voltar a fazer isso no sentido de todos aqueles caras que tentaram, ele terá o caminho mais difícil pela frente.

“Vamos ver se ele está pronto para isso. Que vença o melhor, mas eu realmente penso e acredito que vou mostrar que estou aqui por uma temporada e sou o melhor cara neste momento.

Entre agora e a noite da luta, muito mais será dito, já que os dois lutadores aparecerão em um dia programado para a mídia, bem como uma coletiva de imprensa pré-luta e pesagem, onde Sterling provavelmente ouvirá muito mais de Cejudo.

Ele espera ansiosamente a chance de responder, mas mais do que tudo, Sterling quer responder com os punhos e possivelmente silenciar Cejudo de uma vez por todas.

“Henry pode dizer o que quiser”, disse Sterling. “Acho que mostrei que mesmo que o mundo esteja contra mim, vou revidar, vou responder e nada vai entrar na minha cabeça e nada vai me impedir de fazer e acreditar no que eu acredite.

“Eu penso [after this fight] Henry Cejudo desaparece na escuridão novamente, indo para o abismo dependendo de quão ruim ele leva uma surra. Isso é o que eu realmente penso.”