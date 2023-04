Alubar ABRE CARGOS em SP, RS e PA; Veja mais!

A Alubar, empresa líder na produção de cabos elétricos de alumínio na América Latina e a maior fabricante de vergalhões e ligas de alumínio do continente americano, está em busca de novos colaboradores para compor o seu time. Dessa forma, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas disponíveis:

Analista Financeiro Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de PCP – Barcarena – PA – Efetivo;

Banco de Talentos – Alubar Montenegro – Efetivo;

Engenheiro de Produto JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Engenheiro de Vendas – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de Melhoria Contínua – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de Projetos de TI – São Paulo – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Montenegro – RS – Aprendiz;

Operador de Produção – Montenegro – RS – Efetivo.

Mais sobre a Alubar e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Alubar, é interessante frisar que trata-se de um dos principais indicadores de desenvolvimento de uma região é o investimento no setor elétrico. Afinal, todo local que prevê a instalação de mais residências, comércios e indústrias, precisa se preparar para que a energia elétrica disponível chegue com qualidade e sem interrupções.

É neste cenário que a Alubar se apresenta como empresa essencial para o desenvolvimento não apenas das regiões em que mantemos unidades produtivas, mas de todo o Brasil. Os condutores elétricos fabricados em nossas unidades em Barcarena (PA) e em Montenegro (RS), levam a energia de todo o país até as casas, shoppings, clínicas, polos industriais etc.

Ao todo, são mais de 20 anos de história da Alubar. Neste período, alcançou a liderança de mercado na América Latina na fabricação de cabos elétricos de alumínio, se tornou uma das maiores produtoras de vergalhões de ligas de alumínio de todo o continente e fabricamos condutores elétricos de cobre para todo o país.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!