Aluno de ‘Bachelorette’ Will Urena diz que tem sorte de estar vivo após ataque colombiano

Ex-concorrente de ‘Bachelorette’ Will Urena diz que há uma boa chance de ele ter sido morto recentemente na Colômbia… e ele engasga contando os detalhes horríveis do que aconteceu durante o ataque.

Will, que apareceu em Michelle Young ‘s temporada, diz TMZ … ele estava em um bar em Medellín no fim de semana quando conheceu duas mulheres que começaram a drogá-lo. Ele diz que o levaram para a rua, quando ele desmaiou brevemente.

Ao perder e perder a consciência, Will se lembra de ter sido espancado, esfaqueado e cuspido por um grupo de homens.

Os ferimentos não são brincadeira, BTW … Will diz que foi despojado apenas de cueca e roubado de seus pertences e joias. Felizmente, um motorista de táxi o encontrou coberto de sangue várias horas depois e o levou a um hospital.

Will diz que seu amigo local, a quem ele estava visitando na cidade, registrou um relatório de desaparecimento depois de perdê-lo no bar… e os policiais somaram dois e dois quando ele apareceu no hospital.