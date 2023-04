Alvoar Lácteos Anuncia Novas Oportunidades de Emprego: Conheça as Regiões e Cargos Disponíveis

A Alvoar Lácteos deu início em suas atividades com a missão de transformar o universo lácteo e busca ser referência no que faz. Por isso, a rede disponibilizou diversos novos empregos em vários municípios do Brasil e está em busca de pessoas especializadas para fazer parte da equipe. A seguir, verifique.

Alvoar Lácteos abre novas vagas de EMPREGO; veja as regiões e cargos

A Alvoar Lácteos atua com uma equipe de cinco mil funcionários trabalhando em suas filiais e oferece um catálogo com uma grande variedade de itens para atender toda a demanda do mercado e oferecer a todos os seus consumidores o melhor. Atualmente, a companhia possui unidades distribuídas em todo o Brasil e em cerca de 40 países do mundo.

Para continuar crescendo e se desenvolvendo no mercado, a empresa disponibilizou novas vagas de trabalho ao redor do país. Veja, a seguir.

Analista de Insumos Jr – Lagoa da Prata/CE;







Especialista em Conferência – Campina Grande/PB;







Analista de Mark. e Produto – Fortaleza/CE;







Estágio no setor de Comércio Exterior – Minas Gerais;







Analista de Segurança da Informação – Fortaleza/CE;







Coordenador de Educa. Corporativa – Fortaleza/CE;







Aprendiz de Manutenção – Nossa Senhora da Glória/SE;







Assisten. de Logística – Fortaleza/CE;







Banco de Talentos Exclusivamente para PCD – Brasil.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Como se candidatar

Para realizar a inscrição nas oportunidades é muito simples, basta seguir todas as informações que foram mencionadas no site 123empregos e realizar o encaminhamento de um currículo para análise.

