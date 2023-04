Amanda Bynes permanece no hospital psiquiátrico, receberá tratamento ambulatorial

Já se passaram quase 3 semanas desde Amanda Bynes foi internada pela primeira vez em um hospital de saúde mental e, embora sua data de lançamento ainda seja indeterminada … aqueles ao seu redor já estão formulando um plano para garantir que ela permaneça no caminho certo.

Amanda trabalhou com a equipe médica para garantir que ela seja apoiada quando sair, e um programa ambulatorial a manterá no caminho certo… reunindo-se com médicos e especialistas.