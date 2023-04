Amigo de Dani Alves, Bruno Brasil: A mulher da boate se aproximou dele, dançando e se esfregando nele

OSegunda-feira, 17 de abril, Daniel Alves voltará a depor perante um juiz, a pedido do advogado do jogador de futebol.

Atualmente, ele está em prisão preventiva por suposta agressão sexual a uma mulher nos banheiros da boate Sutton, em Barcelona, ​​no final de 2022.

Ainda há muitas incertezas e agora o programa ‘Y ahora Sonsoles’ falou com exclusividade para alves‘amigo, Bruno Brasilque o visita regularmente na prisão.

Bruno Brasil apresentou alguns argumentos em defesa de seu amigo, incluindo um que pode funcionar como um gatilho para aqueles que foram vítimas de agressão sexual.

“Dani conversava com todas as meninas, como eu, mas falava mais com ela [the alleged victim]” Brasil disse ‘E agora Sonsoles’.

“Ela se aproximou dele e, em alguns momentos, ficou dançando e se esfregando nele, chamando sua atenção.

“Lembro-me que, a certa altura da noite, Dani separou-se dela para conversar com outras pessoas e esta mesma jovem aproximou-se dele novamente.

“Eles entraram e saíram separadamente e cerca de 15 minutos se passaram.

“Foi tudo normal, nada de estranho foi dito.”

Finalmente, Bruno Brasil sugeriu que alves não se comportou de maneira diferente após a suposta agressão.

“Quando ele saiu do banheiro me deu um ‘me dá cinco’ e um beijo na bochecha do primo”, finalizou o chef brasileiro.