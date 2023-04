Amigos de Bam Margera tentaram intervenção após prisão pública por intoxicação

Fontes próximas a Bam nos dizem … alguns amigos de longa data de Bam organizaram a intervenção no início deste mês, enquanto ele estava em San Diego, logo após sua prisão na área de Los Angeles por intoxicação pública.

Nossas fontes dizem que os amigos de Bam disseram a ele que o amavam e estavam preocupados com ele e queriam ajudá-lo a voltar para a reabilitação.

Dizem-nos que as sementes de Bam são receptivas no início, mas, no final das contas, alguns fatores estragaram tudo.