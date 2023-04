Ana de Armas causa alvoroço ao regressar a Cuba

Ana De Armas voltou para sua amada Cuba para comemorar seu aniversário com sua família e amigos e não esperava a recepção emocionada de seus amigos que a esperavam no aeroporto e não viam a hora de abraçá-la.

Ana de Armas fez seu nome no cinema e recentemente foi indicada ao Oscar como Melhor Atriz Principal graças ao seu papel em ‘Blonde’, interpretando uma das celebridades mais famosas dos anos 50, Marilyn Monroe.

A atriz voltou a ser notícia, mas desta vez por ter participado de um momento emocionante de sua vida real, fora da câmera. Ana de Armas viralizou por retornar a Cuba e pela recepção incrível que recebeu.

Ana de Armas é recebida em Cuba de braços abertos: “Chegou um grande e importante pedaço do meu coração”.

A artista viajou para Cuba com o namorado Paul Boukadakis, um dos vice-presidentes do Tinder, para reencontrar sua família.

Ana de Armas regressou triunfante a Cuba

A chegada de Ana de Armas no Aeroporto Internacional Jos Mart era aguardada por seu círculo mais próximo, que esperava a atriz em frente aos portões de embarque.

O reencontro foi postado por Claudia Muma, um dos amigos de Ana. No vídeo podemos ver como os amigos se abraçam e os dois caem no choro de felicidade. Com um “chegou um grande e importante pedaço do meu coração. Bem-vindo à sua ilha”, Muma recebeu Ana de Armas de braços abertos.

A postagem desencadeou a loucura no Instagram e muitos usuários não hesitaram em expressar seu carinho pela atriz e comentar o valor da amizade que existe entre Ana de Armas e Claudia Muma.