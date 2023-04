Analisando os Principais Eventos do Século XIII

Século XIII: entenda quais foram os principais eventos que marcaram o período

O século XIII foi um período muito importante que fez parte da Idade Média. Os acontecimentos relevantes da época fazem com que eventos desse período apareçam uma grande frequência nas principais provas do país, como os vestibulares e a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Qual a importância dos principais eventos do século XIII?

Qual foram os eventos mais relevantes do século XIII?

Um dos eventos mais marcantes do século XIII foi o início da Quarta Cruzada, que resultou na criação do Império Latino e permitiu que os cruzados dominassem Constantinopla (que estava sob domínio dos árabes) no ano seguinte.

Em 1209, a Cruzada contra os cátaros começou para combater o catarismo, corrente de pensamento considerado uma heresia Em 1213, o Papa Inocêncio III convocou o Quarto Concílio de Latrão, que se tornou o maior concílio de toda a Idade Média. Em 1215, o rei inglês João Sem Terra assinou a Magna Carta, consolidando a limitação dos poderes dos monarcas ingleses.

Em 1244, terminou a “cruzada albigense”, que resultou na morte de mais de 200 pessoas que faziam parte dos grupos dos cátaros. Em 1258, aconteceu a queda do califado Abássida, com a destruição de Bagdá. Em 1273, a dinastia Habsburgo assumiu o comando do Sacro Império Romano-Germânico.

Outros eventos relevantes do século XIII incluem a fundação do Império do Mali no continente africano em 1235, a criação da Inquisição em 1233 e a chegada de Marco Polo na China em 1275. Em 1222, a Querela das Investiduras, que havia começado em 1075, foi resolvida por meio da Concordata de Worms.

De uma forma geral, podemos dizer que o século XIII foi marcado por importantes eventos que influenciaram de forma decisiva a história mundial. É importante que os estudantes entendam esses eventos e como eles se relacionam entre si para garantir um bom desempenho nas principais provas do país.

Principais eventos do século XIII: a lista

1202: início da Quarta Cruzada

1206: Gengis Khan cria o Império Mongol

1209: São Francisco de Assis funda a Ordem dos Frades Menores

1213: o Papa Inocêncio III convoca o Quarto Concílio de Latrão, o maior concílio de toda a Idade Média

1217: início da Quinta Cruzada

1218: Frederico II se torna imperador do Sacro Império Romano-Germânico

1222: a Querela das Investiduras , iniciada em 1075, é resolvida por meio da Concordata de Worms

1233: a Inquisição é criada

1248: início da Sétima Cruzada

1258: ocorre o fim do califado Abássida, com a destruição da capital Bagdá

1260: Kublai Khan se torna imperador do Império Mongol

1270: fim da Oitava Cruzada

1273: a dinastia Habsburgo assume o comando do Sacro Império Romano-Germânico

1291: fim da Nona e última Cruzada

1299: criação do Império Turco-Otomano