Análise das Benefícios da Conta Digital

As contas digitais facilitam a rotina das pessoas, além disso, permitem que diversas transações bancárias sejam realizadas de maneira eficiente e sem taxas.

Nubank, Inter ou C6: saiba como escolher uma conta digital

Os bancos digitais modificaram processos dentro da dinâmica tecnológica, permitindo que o cliente gerencie suas finanças por meio de aplicativos. Por conta de todas as facilidades envolvidas, os bancos digitais facilitaram a rotina da gestão empresarial e pessoal.

Portanto, os bancos digitais tornaram-se alternativas eficientes aos bancos tradicionais. No entanto, é importante considerar alguns pontos para escolher o melhor banco digital e abrir uma conta online para controlar seus processos financeiros.

Nubank

O Nubank se tornou popular por conta do cartão de crédito sem anuidade. Entretanto, a NuConta se tornou uma alternativa interessante dentro da proposta dos bancos digitais. Mais de 20 milhões de pessoas já solicitaram o cartão de crédito da fintech e abriram uma conta digital Nubank.

A conta digital Nubank é bastante popular porque possui processos desburocratizados, além de ter todo o seu fluxo gerenciado de maneira online. A NuConta permite que o cliente invista na conta diretamente através do aplicativo, rendendo 100% do CDI.

Além disso, o Nubank também permite que o cliente invista no tesouro direto, o que torna todo o processo evolutivo dentro da dinâmica no investimento digital.

A conta digital Nubank possui muitas vantagens, dentre as quais estão a análise rápida, a isenção de tarifas para diversos serviços e a integração com o cartão de crédito, além de ser uma empresa que possui boa reputação no mercado financeiro de forma geral.

Neon

A fintech Neon é uma empresa brasileira que cresceu bastante dentro do mercado financeiro. Sendo assim, é possível obter uma conta digital de forma simples e eficiente, gerenciando seus processos pelo aplicativo, tal como ocorre com a NuConta.

A fintech Neon não possui custos para o pacote básico, o que inclui um cartão de crédito sem anuidade, além da opção débito e o controle pelo app. O cliente também não tem nenhum tipo de custo extra para realizar transferências entre contas, depósitos via boleto ou utilizar o Pix.

A conta digital Neon oferece ao cliente um saque disponível mensalmente, sem tarifas, além de bônus para uso frequente do cartão de crédito.

Dentre as vantagens da conta digital Neon, é possível obter uma conta sem tarifa de anuidade e um cartão de crédito sem cobrança para a emissão, além de todas as vantagens gratuitas de ferramentas como o pagamento por aproximação, por exemplo.



Inter

O Banco Inter atua no mercado de ativos com diversas operações, o que abrange crédito imobiliário, financiamentos, cartões de crédito, consórcio, seguros, crédito consignado, entre outros. Contudo, o Banco Inter também tem se popularizado como uma opção de conta digital bastante relevante. Visto que, assim como as demais, também oferecem um cartão de crédito sem anuidade.

Entre as vantagens do Banco Inter, o cliente pode realizar saques, depósitos, transferências e obter um cartão de débito e crédito sem nenhum tipo de tarifa. O Banco Inter também é uma opção interessante para quem deseja investir. Já que, além de ser uma plataforma com muitas opções, também oferece cashback voltado para o investidor.

C6

O C6 é um banco que teve licença funcional concedida em 2019, sendo uma organização fundada por ex-sócios do BTG Pactual. O C6 tem sede em São Paulo e também escritório em Nova York. O banco digital C6 oferece muitas vantagens para o cliente, como a tarifa zero na conta corrente e a possibilidade de investimentos em renda fixa.

Além disso, pagamentos de boletos e transferências diferenciadas, como por WhatsApp ou SMS, através do C6 Kick, são vantagens dessa opção de conta digital. Trata-se de uma conta digital que também oferece cartão de crédito e débito, além de funções atualizadas como pagamento por aproximação e a usabilidade do Pix.