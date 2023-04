Análise das Queimadas no Pantanal: Uma Revisão das Atuais Notícias.

As queimadas no Pantanal: um resumo para as principais provas do país

As queimadas no Pantanal vêm acontecendo com maior frequência nos últimos anos, especialmente devido à ações humanas que causam danos ao ambiente.

O aumento nas ocorrências das queimadas faz com que esse assunto seja cada vez mais abordado por questões de geografia e de atualidades dentro das principais provas do país, como os vestibulares e também o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo o que você precisa saber sobre as queimadas no Pantanal. Vamos conferir!

O que são as queimadas no Pantanal?

O termo “queimadas no Pantanal” é usado para definir os incêndios que ocorrem na região do Pantanal, um ecossistema que abrange de diferentes países: Brasil, Bolívia e Paraguai.

Na maioria das vezes, as queimadas são provocadas por ações humanas, como a agropecuária e a criação de áreas de pastagem para a criação de gado, bem como o desmatamento e a queima de resíduos agrícolas. As queimadas também podem ocorrer naturalmente, durante o período de estiagem e baixa umidade, quando as condições climáticas são favoráveis para a propagação do fogo.

Podemos dizer, ainda, que as queimadas provocam muitos impactos ambientais, causando a destruição da flora e fauna locais e ameaçando a biodiversidade da região do Pantanal.

Queimadas no Pantanal: principais causas

Especialistas afirmam que a principal causa do crescente aumento nas ocorrências de queimadas no Pantanal está relacionada à agropecuária, em particular à criação de áreas de pastagem para o gado. Ainda, essas queimadas são provocadas pelos homens com o objetivo de limpar o terreno para receber plantações, especialmente de soja, que migraram para a região. Os incêndios são provocados também para que o plantio de capim para alimentação do rebanho, criado no local, aconteça.

No entanto, não é só a agropecuária que tem contribuído para as queimadas. A falta de educação ambiental e a falta de fiscalização do poder público, assim como a utilização de fogo para atividades de lazer e turismo, também são causas importantes desses incêndios.

Queimadas no Pantanal: a influência do clima

O clima da região também influencia a propagação das queimadas no Pantanal.

A região do Pantanal apresenta duas estações climáticas definidas: o verão e o inverno. O verão é úmido e caracterizado pelas chuvas abundantes, que provocam cheias capazes de fazer com que os rios transbordem, inundando toda a planície. O inverno, por sua vez, é caracterizado por chuvas escassas e pela baixa umidade do ar. É nessa época do ano, que vai de julho a setembro, que as queimadas naturais surgem com grande incidência na região.



Dessa maneira, pode-se afirmar que o clima seco e a falta de chuvas favorecem a disseminação de incêndios provocados pelos seres humanos.

Queimadas no Pantanal: prejuízos

Podemos dizer que todo o Pantanal é prejudicado como um todo pelas queimadas, mas a biodiversidade do local é particularmente afetada pelos eventos. A fauna e a flora sofrem na medida em que o fogo acaba com o habitat natural dos animais, deixando-os sem abrigo, e acaba com a alimentação natural dos mesmos, uma vez que provoca uma ruptura na cadeia alimentar. A perda da biodiversidade é um dos grandes prejuízos das queimadas no Pantanal e é o responsável pela extinção de espécies que vivem na região.

Além disso, não podemos nos esquecer de que o fogo das queimadas é o responsável por destruir a vegetação natural do Pantanal. Com isso, o solo perde a sua cobertura orgânica natural, impedindo a germinação de novas sementes naturalmente. Ainda, esse fogo libera grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global.