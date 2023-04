Analise os Erros Mais Comuns dos Contribuintes

Todos os contribuintes que possuem rendimentos ativos no ano-base (2022) precisam obrigatoriamente fazer a declaração do Imposto de Renda neste ano. O prazo para prestar contas à Receita Federal se estende até 31 de maio, mas muitas pessoas ainda encontram dificuldades neste processo.

Apesar das facilidades oferecidas pela Receita Federal, como a declaração pré-preenchida, declarar o Imposto de Renda pode ser um desafio, especialmente para aqueles que estão fazendo isso pela primeira vez. É necessário não apenas saber como preencher corretamente o formulário, mas também ter a documentação completa que comprove as transações financeiras declaradas.

Erros mais comuns na declaração

Como já dito anteriormente, declarar o Imposto de Renda pode ser uma tarefa complicada para alguns contribuintes com menos experiência. Erros são frequentemente cometidos devido à falta de atenção ou conhecimento necessário. Por conta disso, neste artigo listamos as principais falhas que ocorrem durante o processo de declaração.

Entre os erros mais comuns, destaca-se a omissão de rendimentos. No ato da declaração do Imposto de Renda é preciso informar salários, aposentadorias, aluguéis, entre outros, sob pena de ser autuado pela Receita Federal. Além disso, a inclusão de deduções indevidas e informações incorretas sobre dependentes pode acabar fazendo com que os contribuintes caiam na malha fina.

Também é importante informar corretamente todas as movimentações financeiras, a variação patrimonial e os dados bancários para evitar problemas com a Receita Federal. Por fim, é fundamental guardar todos os comprovantes das despesas realizadas durante o ano. Seguindo essas dicas, os contribuintes poderão evitar dores de cabeça com a declaração do Imposto de Renda.

Saiba quem deve declarar o Imposto de Renda 2023

Como já dito anteriormente, a data limite para a entrega da declaração do Imposto de Renda em 2023 é 31 de maio. Aqueles que não cumprirem o prazo estabelecido estarão sujeitos a penalidades e multas aplicadas pela Receita Federal. Neste ano, o governo espera receber entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de declarações, ou seja, um número maior em relação ao ano anterior.

Segundo informações disponibilizadas pela Receita Federal, os cidadãos que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 durante o ano-base devem declarar Imposto de Renda neste ano. Além disso, aqueles que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil também deverão enviar a declaração.

A Receita ainda informa que a declaração é obrigatória para os cidadãos que tiveram receita bruta anual acima de R$ 142.798,50 decorrente de atividade rural, bem como aqueles que possuíam bens ou direitos, no valor total superior a R$ 300 mil.

Além dos casos citados acima, alguns outros grupos devem declarar o Imposto de Renda neste ano. Nos canais oficiais da Receita Federal é possível conferir mais informações sobre o IRPF.

A declaração do Imposto de Renda pode ser enviada pela internet através de uma conta gov.br de nível prata ou ouro. Além disso, hoje também é possível enviá-la por meio do programa disponível nos canais oficiais da Receita Federal.

Após o envio da declaração do Imposto de Renda, o sistema pode informar ao contribuinte sobre pendências na declaração. A plataforma aponta informações obrigatórias faltantes ou incorretas, sendo possível fazer as modificações necessárias.