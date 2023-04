Ancelotti: Minha equipe do Real Madrid está bem treinada, não é só gestão de homens

Acabeça do Real Madrid x Chelsea primeira mão, Carlos Ancelotti falou com a mídia e estufou um pouco o peito, apontando suas várias conquistas com Real Madrid.

Ele explicou que o único troféu que Los Blancos não conquistou desde que voltou ao banco no início da temporada passada é a Copa del Rey, que está na final desta temporada.

“Dizem que sou fantástico na gestão de jogadores e é simples gerir esta equipa, mas há mais do que isso”, disse numa conferência de imprensa na terça-feira.

“Esta é uma equipe muito bem treinada.

“Se vencermos a Copa del Rey, teremos conquistado todos os títulos possíveis em duas temporadas.

“Alguns clubes não podem ganhar todos esses títulos ao longo da vida.

“Definitivamente merecemos a Liga dos Campeões da última temporada, e não apenas porque a administramos bem, mas porque jogamos melhor do que as outras equipes.”

Ancelotti e companhia. obviamente quer defender seu título e isso significa superar Chelseaque agora são treinados pelo chefe interino Frank Lampard.

“Eu espero que Lampard é capaz de fazer um trabalho fantástico com Chelsea” Ancelotti afirmou.

“Ele não tem a experiência que eu tenho, o que é normal porque sou 20 anos mais velho.

“Ele era um grande jogador e tive a sorte de poder treiná-lo por alguns anos.

“Ele sabe o que é preciso para vencer esse tipo de jogo. Tenho certeza de que fará um bom trabalho lá no Chelsea.

“Este é um clube com um grande plantel de grandes jogadores.”

Sobre como ele planeja abordar a primeira mão, Ancelotti falou em construir uma vantagem para levar para Londres.

“Temos de fazer valer a primeira mão nesta eliminatória de 180 minutos”, afirmou.

“A primeira mão não é decisiva, mas pode dar-nos uma vantagem para gerir melhor a segunda mão.

“Em vez de pensar se devemos ser ofensivos ou conservadores, procuramos ter uma atuação completa.

“Estamos ansiosos por mais uma noite mágica no Santiago Bernabéu.”

Ancelotti atualiza Fede Valverde

Fede Valverde esteve nas manchetes depois ele foi denunciado à polícia por supostamente agredir o jogador do Villarreal, Alex Baena, após o encontro de sábado entre os dois clubes.

Ancelotti foi questionado sobre como está o uruguaio e o técnico fez uma atualização durante a entrevista coletiva.

“Ele parece bem e está treinando bem com o resto de seus companheiros de equipe”, disse. Ancelotti disse o meio-campista.

“Ele tem grandes qualidades humanas.

“Tenho certeza que ele vai dar tudo de si, como sempre faz.

“Não posso comentar mais nada sobre esta situação.”