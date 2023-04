Andie MacDowell reafirma orgulho da idade: quero ser velha

Nhoje em dia, cada vez mais atores e atrizes estão exibindo sua aparência em certas idades e não hesitam em esquecer as críticas aos cabelos grisalhos ou às rugas, tão comuns em uma indústria como Hollywood. Uma das últimas a mostrar seu orgulho foi Andie MacDowellconhecido por filmes de sucesso como ‘Trapped in Time’ e ‘Four Weddings and a Funeral’.

Como foi vista no tapete vermelho de eventos como Cannes e Oscar, Andie MacDowell tornou-se um símbolo de elegância e beleza aos 64 anos. De fato, há algum tempo ela decidiu não pintar o cabelo de branco e confirmou isso: “Eu estava falando sobre isso com meu cabeleireiro há um tempo, eu estava falando sobre isso há um tempo. As pessoas me disseram que era muito cedo . Quando eu era jovem, sempre pensei que ficaria bem, que ficaria bem no meu rosto. Quando meus cabelos grisalhos começaram a crescer durante o COVID-19, percebi que estava certo. Fica bem em mim.

O apelo da atriz por sua aparência

“Me faz rir quando alguém me diz que meu cabelo me faz parecer mais velho. Quantos anos você acha que eu tenho? Vou fazer 65 anos. Como eu pareço, 75? Só porque fiquei grisalho?” pergunta MacDowell.

Ela também não hesita em elogiar sua aparência e criticar a obsessão humana em querer parecer jovem o tempo todo, mesmo não sendo: “Algo acontece em nosso cérebro quando vemos uma mulher de cabelos grisalhos, é verdade, acontece, mas Eu não ligo. eu quero ser velho. Estou cansada de querer parecer jovem. Não quero ser jovem, já fui jovem. E ser um velho tentando ser jovem é um grande esforço”.

“Eu trabalho duro para manter a forma, cuido bem do meu corpo, nutro minha pele, trabalho meu cérebro. O que mais posso fazer? Não posso continuar fingindo”, acrescenta. Ela conclui: “Nunca me senti mais poderosa. Sinto-me mais honesta. Sinto que não estou fingindo. Sinto que estou aceitando onde estou. Sinto-me muito confortável.”