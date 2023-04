Andrew Wiggins, do Golden State Warriors, fará o tão esperado retorno após ausência pessoal

Golden State Warriors avançar Andrew Wiggins está prestes a fazer seu tão esperado retorno ao time depois de perder os últimos 22 jogos devido a um problema pessoal.

De acordo com Adrian Wojnarowski da ESPNEspera-se que Wiggins retorne ao guerreiros esta semana, embora ainda não esteja claro quando ele realmente retornará ao tribunal.

O guerreiros senti muita falta Wiggins, que esteve ausente no último mês e meio. O avançado de 26 anos é um jogador-chave na equipa e tem sido fundamental para o seu sucesso nesta temporada. Apesar de sua longa ausência, os Warriors conseguiram se manter na sexta cabeça-de-chave na Conferência Oeste com um recorde de 29-29.

O retorno de Wiggins chega em um momento crítico para as aspirações dos Warriors aos playoffs

Wiggins’ retorno será, sem dúvida, um grande impulso para o guerreiros, que estão tentando fazer um playoff profundo este ano. O ex-All-Star tem sido um artilheiro e defensor confiável por Estado Dourado nesta temporada, com média de 18,4 pontos, 4,9 rebotes e 2,4 assistências por jogo. Sua presença na quadra fornecerá ao time o tão necessário poder de fogo em ambas as extremidades da quadra.

Segundo fontes próximas à situação, Andrew Wiggins deve comparecer ao jogo do Warriors contra o trovão da cidade de oklahoma na terça-feira. Wiggins está afastado do time desde meados de fevereiro por um motivo pessoal, pois seu pai, Mitchell Wigginstem lidado com um problema médico sério.

Com os playoffs ao virar da esquina, o guerreiros estará esperando que Wiggins possa rapidamente livrar-se de qualquer ferrugem e voltar a jogar no seu melhor. Se ele puder, os campeões em título serão uma força a ser reconhecida nos playoffs, já que procuram fazer um esforço para o quarto lugar. NBA título nos últimos seis anos.