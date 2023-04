Andrew Wiggins fica de pé no retorno dos Warriors, chama a ausência de problema ‘privado’

Os torcedores do Warriors ficaram emocionados ao ver Andrew Wiggins voltar ao banco do Golden State na noite de terça-feira – dando ao cara uma ovação tão alta que trouxe um enorme sorriso ao rosto da estrela.

O jogador de 28 anos estava afastado do time desde fevereiro enquanto lidava com um problema familiar – e embora ele dissesse que as coisas ainda não estavam totalmente resolvidas em casa, ele sentiu que estava pelo menos “em um lugar seguro onde eu pode voltar.”