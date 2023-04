Aneel Anuncia Notícia Desfavorável para Consumidores de Energia Elétrica

Na última semana, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) divulgou que autorizou o reajuste nas tarifas de energia elétrica de quatro estados do Brasil. Assim, os brasileiros serão impactados com um aumento de até 8,6% na sua conta de luz.

Ao todo, 30 milhões de brasileiros dos estados da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe, perceberão o aumento. O maior deles será aplicado pela Neoenergia Coelba, líder no fornecimento de energia para o Norte e Nordeste. Dessa forma, as 6,3 milhões de unidades consumidoras que a distribuidora atende, terá um reajuste de +8,66%.

Em contrapartida, os consumidores de alta tensão do estado do Ceará terão desconto na conta de luz, de -3,77%. A Enel do Nordeste é a terceira maior distribuidora de energia elétrica da região e atende quase 4 milhões de unidades consumidoras em 184 municípios do Ceará.

O último aumento autorizado pela Aneel ocorreu em março, de 12,67%, para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. A agência discute, ainda, aumentar as tarifas de outras distribuidoras em São Paulo, Minas Gerais e algumas áreas do Rio Grande do Sul, podendo chegar a 12,52%.

Como economizar na energia elétrica?

Diante dos constantes aumentos na conta de luz, o que os consumidores mais têm buscado são novas formas de economizar. Por isso, nós selecionamos os principais vilões que podem aumentar de forma significativa o consumo de energia elétrica.

Confira a lista completa a seguir e veja como economizar.

1 – Carregador de celular

Muitas pessoas têm o costume de manter o carregador conectado na tomada mesmo quando já retirou o celular. Essa atitude pode parecer simples, mas faz muita diferença no final do mês.

Isso porque mesmo não estando carregando o aparelho, ele continua a consumir energia elétrica e pode fazer diferença na conta final. Além disso, essa atitude é um risco para a família, pois pode ocasionar choque elétrico.

2 – Freezer

O freezer é um dos grandes vilões da conta de luz, pois consome muita energia elétrica e precisa estar sempre conectado à tomada para conservar os alimentos.

Por isso, a recomendação para economizar energia é manter o aparelho na potência mais baixa, a fim de diminuir o consumo.

3 – Lâmpadas



Muitos já sabem, mas vale a pena reforçar que as lâmpadas de filamento gastam muita energia elétrica e podem pesar na conta de energia elétrica.

A recomendação é sempre utilizar as lâmpadas de LED, que são mais econômicas e possuem maior durabilidade.

Além disso, vale lembrar da importância de sempre desligar a luz quando sair do ambiente, pois pode fazer diferença na sua conta.

4 – Chuveiro elétrico

Mais um grande vilão da conta de luz é o chuveiro elétrico, pois consome muita energia quando utilizado. Por isso, vale a pena diminuir o tempo com o chuveiro ligado ao tomar banho.

5 – TV aumenta a energia elétrica

Ela pode parecer inofensiva, mas a televisão pode ser o aparelho que esteja encarecendo a sua energia elétrica. Isso porque muitas pessoas costumam ligar a TV e mantê-la ligada mesmo quando não está mais assistindo.

Além disso, quando a TV está desligada, mas ainda conectada na tomada, continua gastando energia. Isso acontece para manter os leds funcionando. Por isso, sempre retire a TV da tomada quando não for mais utilizá-la.