Angel Reese diz que a LSU não irá à Casa Branca, mas visitará os Obamas

EUt é costume o campeão de basquete universitário visitar o casa branca receber os parabéns do Presidente dos Estados Unidos, neste caso Joe Bidenmas aparentemente a equipe feminina da Louisiana State University (LSU) não.

LSU derrotou a University of Iowa por 102-85 na Final Four no March Madness. No final do jogo houve polêmica porque Anjo Reese fez alguns gestos para Caitlin Clark.

Joe Biden esteve presente no jogo e no final comentou que daria as boas-vindas aos jogadores da LSU, mas a polémica veio depois, quando a primeira-dama comentou: “Sei que teremos os campeões na Casa Branca; nós sempre fazemos. Portanto, esperamos que a LSU venha”, disse ela. “Mas, você sabe, vou dizer a Joe que acho que Iowa também deveria vir, porque eles jogaram um jogo tão bom.”

Reese disse que a LSU irá para a casa dos Obama.

Angel Reese estava muito chateado com de Jill Biden comentário, ela twittou que o que a primeira-dama disse era uma piada.

Então, em entrevista, ela garantiu que, se tivessem perdido, não os teriam convidado.

“Se perdêssemos, não seríamos convidados para a Casa Branca”, ela disse ao podcast “EU SOU ATLETA”.

Reese não aceitou o pedido de desculpas de Jill Biden.

Após críticas e alguns comentários sobre poder levar Iowa para o casa brancaJill Biden emitiu um pedido de desculpas e comentou que só queria reconhecer grandes atletas femininas e que não teve a intenção de ofender ninguém.

O pedido de desculpas não caiu bem com Reese, que novamente mandou uma mensagem dura para a primeira-dama, e disse que é melhor irem para a casa de Michelle e Barack Obama.

“Não aceito o pedido de desculpas porque você disse o que disse … Você não pode voltar atrás em certas coisas que você diz. Você sentiu que eles deveriam ter vindo por causa do espírito esportivo, certo? Eles podem ter esse destaque. Nós iremos para a casa dos Obama [house]. Vamos ver Michelle. Veremos Barack”, disse Reese.