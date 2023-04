Angel Reese revela que Shaq não deu a mínima para a declaração ousada que ele fez sobre ela em seu podcast

Shaquille O’Neal surpreendeu os fãs depois de fazer uma declaração ousada sobre Angel Reese em seu podcast há algumas semanas. A quatro vezes campeã da NBA elogiou a estrela do basquete feminino da LSU depois que ela desempenhou um papel fundamental ao garantir o primeiro título nacional do time de basquete universitário.

“Ela é provavelmente a maior atleta que já saiu dos esportes da LSU. Você ouviu aqui primeiro. Homem e mulher”, disse Shaq, para surpresa de muitos. “Ela entregou. Ela entregou aquele pacote. Veja, muitos de nós recebemos o pacote e ainda temos o pacote em nosso caminhão. Ela entregou aquele pacote”, afirmou o ex-jogador de bola. Em outras palavras, ele até classificou Reese acima de si mesmo – isso é um elogio sério!

Reese, como muitas pessoas, ficou surpreso com a afirmação e realmente questionou Shaq sobre isso quando eles se cruzaram em um jogo. Ela contou hilariante o que aconteceu no ‘Clube do Café da manhã’ Canal e podcast no YouTube. “Você sabe quanta pressão você acabou de colocar em mim?” disse um Reese exasperado para Shaq, ao qual ele respondeu, “Eu não dou a mínima.” A lenda da NBA diz o que quer!

As atuações de Reese no torneio universitário, que levaram O’Neal a fazer sua afirmação ousada, foram simplesmente excelentes. Ela média de 23,0 pontos e 15,4 rebotes por partida ao longo da temporada de 36 jogos, resultando em ela ser nomeada a jogador mais destacado do torneio. Ela quase sozinha levou a LSU ao campeonato.