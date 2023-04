Aniversário de Penedo também é comemorado com recital e música sacra

Secom PMP

Os 387 anos de elevação do povoado ribeirinho à Vila do Penedo do Rio São Francisco foram comemorados com programação diversificada, inclusive recital de poesias e música sacra.

As apresentações culturais foram realizadas na noite de sábado, 15, começando com a declamação de textos por membros da Associação de Poetas e Escritores de Penedo (APEP) na Praça Jácome Calheiros, mais conhecida como Praça do Coreto.

Além da presidente Maria das Graças Mota, a leitura de poemas e poesias reuniu autores penedenses Maria Núbia de Oliveira, Neusinha Ribeiro, Kleber Messias Santos, Ceiça Rocha Cruz, Sônia Tavares e Josué Marques da Silva, o historiador e vereador Bili Marques.

A celebração da APEP contou com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), com presença da Secretária Teresa Machado no evento.

Em seguida, a Secretária de Cultura da Prefeitura de Penedo foi ao convento e igreja Santa Maria dos Anjos, onde o governo Ronaldo Lopes promoveu o Encontro de Música Sacra.

No espaço com acústica adequada ao canto coral, os grupos Vozes de Coruripe, Anima Christi de Penedo. Staccato (Aracaju-SE), Imperial Coro do Penedo e o Hebreus Men ‘s Choir (Maceió-AL) fizeram o espetáculo aberto ao público.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte e Kamylla Feitosa